¿Infidelidad a la vista? Mujer admite que al llegar a un motel olvida a su esposo

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más virales y sorprendentes, como el compartido por la cuenta de @soyjacep, en la famosa plataforma de TikTok, donde una joven confesó ante cámaras que al llegar a un motel se olvidaba que tenía esposo.

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el creador de contenidos, identificado como Jacep, se acerca a una joven para consultarle qué es lo que se olvida cuando ve un motel, dejándolo boquiabierto.

Se olvida que está casada

La joven se encontraba acompañada de un hombre, que también quedó en shock al escuchar su respuesta, dejando entrever que no se trataría del "amor de su vida" y que solo sería su pareja de una noche de pasión.

"¿Qué es lo más extraño que han olvidado en un motel?", fue la pregunta realizada por Jacep, a lo cual la joven dijo entre risas incómodas y con algo de timidez: "Que estoy casada. Tengo esposo".

Al tratar de corroborar lo que afirmó, le preguntan si realmente era casada y ella indica: "algo así". El tiktoker no quiso meterse más y dejó que la 'pareja' resolviera el inconveniente, porque al parecer tenía en frente a una mujer infiel y por su respuesta no sería la primera vez que va con alguien a un motel.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperar, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con humor la escena. Por otro lado, algunos hombres increparon que la mujer engañe de esa forma a su esposo y señalaron que si fuera al revés, la reacción podría ser diferente.

"Ja, ja, ja, mucha risa, hasta que la cachan y luego empiezan con la chilladera. Ojo, llora porque la descubrieron, no por estar arrepentida", "si fuera hombre les causaría gracia, como es mujer se la acaban", "las mujeres siendo mujeres", "la que sufre, soy yo", "la más leal de las mujeres", "se agradece la sinceridad", "¡uy!, los santos indignados", "yo por eso me mantengo soltero para no engañar ni que me engañen", "pobre su acompañante", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran polémica y opiniones divididas en las redes sociales al ver cómo una joven revelaba ante las cámaras que al ver un motel se olvidaba que estaba casada, dejando en shock a su acompañante de esa noche.