Influencer aparece vestido con bolsa de basura en plena pasarela de moda: "Nadie notó la diferencia"

Nos encontramos en medio de la semana de la moda de Nueva York, evento en el que se suelen presentar diversas colecciones vanguardistas. Sin embargo, un influencer causó sorpresa al aparecer en medio de la pasarela vestido con una bolsa de basura.

Como se sabe, este evento también se realiza en París, Milán y Londres donde distintas personalidades del espectáculo internacional suelen asistir. Además, es usual ver piezas totalmente extravagantes e innovadoras propuestas por diseñadores de renombre.

Es así que, un joven influencer causó revuelo en las redes sociales al aparecer en la pasarela de Nueva York vestido con una bolsa de basura. Al principio nadie se dio cuenta pero luego fue abordado por un miembro de seguridad del evento.

En el material audiovisual de 12 segundos de duración se puede ver como el joven aparece vestido con una bolsa de basura blanca, un gorro rosado de baño, un short rosado y zapatillas blancas. Mientras se encontraba desfilando voltea a ver si es que alguien lo estaba siguiendo y continúa con su recorrido. No obstante, un hombre de seguridad aparece corriendo e intempestivamente se lo lleva hasta un extremo de la sala.

El video titulado 'Un intruso en la semana de la moda' fue difundido por el usuario daquan y se hizo rápidamente viral en la plataforma de Instagram con más de 1.8 millones de 'me gusta', más de 12 mil comentarios y un total de 20.9 millones de reproducciones,

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando una gran cantidad de comentarios donde muchos afirmaban que los actuales concursos son bastante 'ridículos' porque suelen usar prendas extrañas que, en muchas ocasiones, ni combinan.

"Si le pone un logo de Balenciaga puede vender el outfit por 10 mil euros", "El amo desfilando en Nueva York", "¿Por qué abordarlo? No fue agresivo ni corrió ni lastimó a nadie", "Nadie notó la diferencia... me pregunto por qué", "Un ejemplo perfecto de lo ridículos que son estos desfiles: todos pensaron que su atuendo realmente pertenecía a la pasarela", "Creí que era un modelo", "Juro que estos trajes de pasarela se vuelven cada vez más basura", "¿Esto no era parte del show?", "Mi hermano se viste mejor que ellos", "Qué ridículos", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.