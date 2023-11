Influencer peruano lanzó dura crítica a Reynoso tras la derrota de la selección: "Somos una vergüenza"

16/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El influencer Arturo Lugo conocido por sus apreciaciones futbolísticas en TikTok e Instagram, no se quedó callado ante el resultado nada favorable de nuestra selección, luego del 2-0 en favor de Bolivia. Es así como lanzó una dura crítica contra Reynoso: "Somos una vergüenza".

"El equipo no responde"

El clip viral bajo la descripción: "¡Somos últimos! Chau Reynoso" le pertenece a la cuenta del influencer @arturolugoo y nos muestra su fuerte apreciación frente a la derrota de nuestra blanquirroja.

Diversos influencers se han ido manifestando ante la pérdida de nuestra bicolor en el estadio Hernando Siles de La Paz. Y es que un joven bachiller en Comunicaciones y creador de contenidos de fútbol para su propio canal, ha sido tajante en decir al arranque de su corto que "somos una vergüenza, perdimos 2-0 con Bolivia. Somos últimos en la tabla y Reynoso se tiene que largar".

Asimismo, se refirió sobre Zambrano, quien esta tarde hizo de defensa central. "Como pude ser posible que haya sido titular con este físico a más de 4000 m. s. n. m.", mencionó.

En su parecer, el único jugador que dio la talla fue Piero Quispe. "Demostró cómo es que se debuta como titular en la selección peruana", señaló.

No contento con ello, empezó a opinar sobre el desempeño del 'Cabezón', de quien dijo que pese a sus 20 replanteamientos, 'solo tenemos un un tiro al arco en cinco fechas'.

"El equipo definitivamente no responde. Bolivia nos ganó, nos hizo ole, ole, ole, independientemente de lo que pase con los 'chamos' se tienen que largar", concluyó.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, su dura opinión sobre la derrota de Perú en este partido de eliminatorias, atrajo la atención de muchos cibernautas, por lo que hasta el momento, este corto cuenta con 104.7 mil reproducciones, 9 982 me encantas, 760 comentarios y 582 guardados.

Sin duda alguna, la posición de Arturo Lugo tuvo un efecto picante y abrió debate en TikTok: "Lo único resaltable es Piero Quispe, él sí debutó bien", "pero bro; no es culpa de Reynoso, es de los jugadores", "el mejor fueron Quispe y Reyna", "Gareca, regresa por favor", "Piero estuvo a la altura, pero no jugó nada", "no te olvides de Corzo, fue lo más rescatable de la defensa".

De esta manera, un influencer peruano manifestó una dura crítica ante la pérdida de nuestra selección esta tarde, calificando como una vergüenza el resultado por la mala estrategia de juego del entrenador peruano Reynoso.