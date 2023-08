¡Inolvidable! Joven ingresa a la UNI y su familia lo espera con particular sorpresa

No hay mayor satisfacción para una persona que el ver como todos sus esfuerzos dan frutos. Un claro ejemplo es un joven estudiante que ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y su familia le tenía preparada una particular sorpresa a su llegada.

El video se hizo viral en TikTok luego de mostrar cómo los familiares del próximo alumno de la UNI lo esperaban en la calle listos para felicitarlo de la manera más inesperada.

Con más de 70 mil reproducciones, alrededor de 5 mil likes y cerca de 200 comentarios, el registro audiovisual del inolvidable momento continúa haciéndose popular en la plataforma china.

El video muestra como los familiares tienen botellas de cerveza en la mano cuando el joven estudiante llega después de rendir el difícil examen.

El estudiante, quien hasta ese momento no sabía que había ingresado en el centro de estudios, se muestra sorprendido al ver como cada uno de sus familiares se acercan para verter el líquido sobre él.

En medio de risas y algunos gritos, la familia le cuenta que obtuvo su lugar dentro de la UNI para de inmediato proceder con el tradicional corte de cabello.

Como era de esperarse, las lágrimas también fueron parte de la escena y, quienes serían los abuelitos del joven, empezaron a abrazarlo llenos de emoción.

La graciosa, pero conmovedora escena, estuvo llena de comentarios de felicitaciones para el estudiante.

Muchos de los cibernautas afirmaron haber sido conmovidos por el registro inolvidable que será el gran joven alumno.

"Mi hijo ingreso a la agraria...y es la felicidad más grande..mis viejos no me dieron las herramientas para estudiar...pero lo consiguió mi hijo..", "Tus padres los más orgullosos de tu esfuerzo. Celebralo cachimbo UNI", "Cada que veo estos videos me salen mis lágrimas de felicidad... Felicidades a tu hermano... Éxitos y a darle con todo, esto recién empieza", "Mis sinceras felicitaciones, todo esfuerzo tiene su recompensa", se lee en los comentarios del viral video.