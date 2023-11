¡Insólito! Adolescente seca pantalón en cúster en movimiento: "Centrifugado al aire libre"

13/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los casos insólitos son los que más llaman la atención de los cibernautas. Esta vez, un adolescente no dudó en secar su pantalón en una cúster en movimiento.

"¿Negligencia o habilidad?"

El clip viral le pertenece a la cuenta @jc_torres02 y nos muestra la peculiar forma que tiene un menor de edad en secar su pantalón jean al aire libre.

Los paseos escolares forman parte de las experiencias más significativas de una persona. Y las travesuras son de las que traen los mejores recuerdos. Al parecer, esto sucedió a un estudiante que tras regresar de un día al lado de sus compañeros y profesores en un centro de esparcimiento, se vio afectado por la humedad de su pantalón.

Ante este problema, el estudiante no tuvo reparo en idearse en cómo solucionar este altercado, así que no se le ocurrió mejor idea que sacar su prenda por la ventana, para que le 'dé el aire'.

Un usuario de TikTok que pasaba en ese momento por dicha avenida se dio cuenta de este peligroso hecho, por lo cual decidió grabarlo y difundirlo en su red social. Cabe mencionar que el alumno llegó a darse cuenta que lo estaban filmando y atinó a reírse; posteriormente se tapó la cara con la ropa un poco avergonzado.

Cabe precisar que, este tipo de acto no debe realizarse bajo ningún motivo ni circunstancia, porque expone tu vida. Lo que se sugiere es siempre mantenerse seguro dentro del medio de transporte donde nos movilicemos y evitar sacar las manos, cabeza u otra parte del cuerpo. Así proteges tu vida y evitas accidentes.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de nueve segundos no tardó en hacerse tendencia en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 156.4 mil reproducciones, 7 360 me encantas, 325 comentarios y 502 guardados.

Este suceso trajo comentarios de diversos tipos: "Se seca porque se seca", "y yo pagando la lavandería", "en Perú nunca te aburres", "qué valiente para hacer eso", "ese es mi Perusalem", "sin miedo al éxito", "buen hack", "su primera chamba", "el peruano es otro level", "ideas en cinco minutos", "frío de fríos", "pierde plata porque quiere", "lo que no sabe es que se llenará de polvo y humo de carro", "los peruanos no estamos en la NASA porque no queremos", "autosecado".

De esta manera, un adolescente se hizo viral al secar su pantalón al aire libre en una cúster en movimiento. Sin embargo, su actitud generó diversos tipos de comentarios en la plataforma china.