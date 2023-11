¡Insólito! Cafetería sorprende al ofrecer a sus clientes comer rodeados de peces nadando alrededor de sus pies

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso insólito y poco visto, como el video compartido en TikTok, donde una cafetería en Tailandia ofrece a sus clientes comer y disfrutar de un buen café mientras sus pies están sumergidos en agua y alrededor de sus pies nadan decenas de peces.

Muchos establecimientos buscan la forma de atraer la mayor cantidad de clientes y deciden invertir en distintas estrategias de marketing e incluso renovar sus locales para generar un mejor ambiente donde todos puedan sentirse a gusto.

En el material audiovisual, de solo 38 segundos de duración, se ve el preciso momento en que se da a conocer el ingenioso método que usa una cafetería tailandesa llamada Sweet Fish Cafe, que lo ha vuelto muy popular. ¿De qué se trata?

El negocio destaca que los comensales pueden disfrutar de sus alimentos con cientos de peces Koi que nadan a sus pies, pues dentro, todo está "inundado" hasta la altura de sus tobillos.

Antes de entrar, sus visitantes deben quitarse los zapatos y desinfectarse los pies. Además, se les pide que no toquen a los peces ni los molesten de ninguna forma. Los peces Koi son usados por esta cafetería al considerarlos animales muy llamativos y porque generalmente no le temen a la gente.

Además, especificaron que otras de las especies que usan están los peces doctores, famosos por morder y remover la piel muerta de los pies de los clientes.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor e incluso aplaudieron la creatividad de la cafetería.

"Una descarga eléctrica y pasan a la historia", "parece que el lugar se inundó recientemente", "me imagino el olor del agua", "me daría cosquillas que me mordieran los pies, los pececitos", "supongo que un requisito fundamental para la entrada es no tener hongos en los pies", "¿no era más fácil poner un vidrio?", "¿y si piso alguno sin querer?", "¿y si un cable con electricidad cae?", "pido un ceviche se me acaba el pescado agarro otro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.