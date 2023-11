¡Insólito! Comerciante pide a las amas de casa que consuman limones: "Compren que se pudre"

08/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha viralizado el llamado desesperado de un comerciante a las amas de casa para que consuman limones, aduciendo que este producto se está pudriendo porque ya no lo quieren comprar.

"¿Cómo es posible este suceso?"

El clip viral titulado: "Hacemos un llamado (a las) amas de casa (que) consuman limonada, ceviche y ensaladas... Pero compren limón se pudre" le pertenece a la cuenta @joslion477 y nos muestra el pedido de un emprendedor a los ciudadanos.

Comprar limones hasta hace unos cuantos meses era algo complicado, debido a sus altos precios. Sin embargo, un usuario de la plataforma china ha hecho un singular pedido.

Contra todo pronóstico, un vendedor del 'oro verde' procedente de Tumbes manifestó a través de un video que esta situación ha cambiado drásticamente y que, ante lo impensado, hace pocas semanas, el costo del limón ha bajado notablemente en los mercados de consumo masivo de la capital, empero, no hay buena receptividad por parte del público.

"El limón bajó, el limón bajó, compren barato, barato. Salimos a recorrer el Perú con el limón. Gente, por favor, hagamos un llamado a las amas de casa que consuman ya está barato el limón. Está amontonado aquí, por favor, ayúdennos", se le escucha decir al usuario de las imágenes.

Según información de otro video de esta misma cuenta, el emprendimiento se encuentra ubicado en el Mercado Mayorista de Santa Anita-Lima y ofrecen una bolsa a 70 soles y a 1.50 el kilo.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 43 segundos se hizo tendencia rápidamente, por lo que hasta el momento cuenta con 3 587 me encantas, 565 comentarios y 134 guardados.

Las respuestas al singular pedido de este comerciante de limones fueron diversas: "Desde que subió ya no compro, no sé ahora ¿cuánto está?", "eso pasa por especular con ese producto, ahora piden que compre barato", "desde que subió mucho ya no compramos", "las consecuencias de subirle mucho el precio", "no gracias joven, ya tomamos agua pura", "el problema es que los mercados y las tiendas lo venden caro para ganar más", "ahí está, por qué lo venden tan caro", "yo ya no compro limón", "toca hacer un pie de limón y limonada frozen", "es la oportunidad de consumir limón", "¿en dónde están vendiendo limón barato".

De esta manera, el pedido de un comerciante de limones se hizo viral tras hacer un llamado a las amas de casa a que consuman estos cítricos porque se están echando a perder.