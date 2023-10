¡Insólito! Conductor escribe planilla como castigo: "No debo pasarme la luz roja"

12/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La planilla es esa herramienta que usaba los docentes o auxiliares en el colegio para modificar alguna mala acción de los estudiantes; si bien es una práctica antigua y que se encuentra en discusión, su uso parece no haber cesado y traspasado barreras. Ese es el caso, de un conductor que tuvo que escribir una de estas, a modo de castigo por pasarse la luz roja.

"Educando al infractor"

El clip viral titulado: "¿Qué está pasando aquí?" le pertenece a la cuenta @pieroml05 y nos muestra la inusual forma que tiene un policía de enseñar a un taxista a que debe respetar las luces del semáforo.

Ante una mala práctica en el tema del transporte de la ciudad se encuentran las papeletas y multas, para que de algún modo, repiensen su mala actitud y eviten cometer infracciones como el simple hecho de pasarse la luz roja.

Sin embargo, esta decisión no parece ser suficiente para algunos choferes, puesto que algunos siguen siendo reincidentes o no pagan lo que se le ha requerido.

No obstante, un hecho insólito aconteció en una calle de la ciudad, ante un caso, donde no se respetaban los patrones de convivencia en el transporte, por lo que al agente policial se le ocurrió una peculiar forma de darle una lección a ese taxista.

Según las imágenes registradas, un chófer de su propia movilidad de trabajo se le ve muy concentrado escribiendo, en una hoja, una serie de frases como castigo: "No debo pasarme la luz roja", decía. Todo esto sucedía ante la mirada atenta del policía que lo estaba vigilando en ese momento.

Esta particular forma de 'enmienda' fue muy comentado por los cibernautas en la plataforma china.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse esta actitud del efectivo policial no tardó en viralizarse, ya que hasta el momento cuenta con 8 872 me encantas, 551 comentarios y 646 guardados.

Muchos internautas aplaudieron la iniciativa de la autoridad que hizo que el mal conductor escribiera lo que no debe hacer: "Lo amamos señor policía, con complejo de maestro", "mis respetos amigo policía si así fueran todos", "un excelente policía, educando al conductor sin perjuicio económico", "si no quieres papeleta escriba 100 veces la misma oración, de repente así ya no te vas a olvidar que en luz roja no se debe pasar, criterio".

De esta manera, un conductor se hizo tendencia al escribir una planilla de castigo donde especificaba que no debe pasarse la luz roja, para así no pagar una papeleta ante su infracción.