¡Insólito! Escalera en casa de SJM deja sorprendidos a los ciudadanos: "Con entrada independiente"

16/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de casos insólitos son los más llamativos en TikTok y no hay nada más que la realidad superando a la ficción. Ese es el caso, de una casa en SJM que tiene una escalera de una forma particular que ha despertado el interés de los vecinos de la zona.

"Solo en el Perú"

El clip viral titulado: "Nunca más asegurada esta escalera de madera en San Juan de Miraflores" le pertenece a la cuenta @jessicaroca3 y nos muestra la forma de una escalera de una casa.

La sobrepoblación en Lima ha hecho que poco a poco la ciudad se vaya expandiendo y se observen construcciones de viviendas en zonas que no han sido planificadas para tales fines.

Sin embargo, esa informalidad y edificaciones 'muchas veces' sin planos, han traído casos inusuales como la de tener una escalera 'literalmente de madera' en las afueras de una vivienda en el distrito de San Juan de Miraflores.

¿Comodidad o negligencia? El caso es que no es seguro contar con un medio como este para dirigirse al segundo piso de una vivienda, sea la hora que sea, y mucho más si hay niños en la casa que no miden el peligro.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video se hizo viral en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 3 347 me encantas, 138 comentarios y 240 guardados.

Los cibernautas dieron su punto de vista de la manera más sarcástica posible: "Y todavía lo pinta de verde para que haga juego", "está asegurado con concreto la base de las escalera", "le salió raíz a esa escalera", "para que no se roben la escalera", "se alquila cuarto con entrada independiente", "eso solo pasa en mi querido Perú", "departamento en segundo piso con entrada independiente", "se alquila segundo piso, buenos aires", "una forma de independizarse y estar tranquilo", "le faltó mezcla", "decorador... se lució facha escalera y macetero del mismo color", "cuando el pintor olvida su escalera ya fue", "qué fue con la escalera de mi tío, no se rayen p", "habrá señales", "nadie se atrevió a tanto... práctico y barato, cumple con su función", "poco a poco van avanzando, a fin de año será de Caracol", "ta pa la NASA", "made in Perú... arquitectura de alto nivel".

De esta manera, una casa en SJM con escalera de madera de color verde, en la parte de afuera, se hizo rápidamente viral en TikTok y ha recibido todo tipo de comentarios sarcásticos.