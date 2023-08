¡Insólito! Hombre sorprende a pasajeros al subir al bus con una serpiente

28/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿No tenía con quién dejarlo en casa? El video compartido en la plataforma asiática de TikTok por la cuenta de @elchris1504, dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores al mostrar a un hombre subir a un transporte público con su peculiar mascota: ¡una serpiente!

¿Una curiosa mascota?

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que los pasajeros del bus se encuentran con rostros de preocupación y sorpresa al ver que un hombre, con una prenda representativa de la selva, cargaba en su hombro una serpiente.

El animal parecía muy tranquilo y quieto, pero ninguno de los pasajeros deseaba moverse por miedo a ser atacados por este reptil y menos en un espacio tan reducido de la combi.

"La serpiente en su momento más humilde en combi", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones, alrededor de 95.600 reproducciones y 7 mil 'me gusta' en la famosa plataforma china.

Asustó a los pasajeros

Varios internautas expresaron que si bien es cierto que algunas personas tienen mascotas exóticas y peculiares, no deberían de llevarlas en lugares tan cerrados, poniendo en peligro la vida de otros.

En otro de los videos compartidos por Christian Palacios, explicó a todos sus seguidores que la serpiente nunca atacó a nadie, pero todos los pasajeros tenían miedo de moverse y que el animal saltara sobre ellos.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse sorprendidos y en señalar que "deberían prohibir el ingreso de esos animales en transportes o sitios muy cerrados". Por otro lado, algunos usuarios tomaron con buen humor la escena.

"Yo me bajo, le tengo terror a esos animalitos", "salgo volando por la ventana", "yo ya hubiera sudado frío y me hubieran dado varios paros cardíacos", "yo me hubiera bajado en una, me da algo ahí mismo, no aguanto", "protégeme, Señor, con tu espíritu", "mínimo debieron dar asiento reservado", "lo que me sorprende es la tranquilidad de la serpiente, porque fácilmente pudo morder a alguien", "pido bajar así no sea paradero", "veo eso y grito como loca", "solo en Perú", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre subió cargando una serpiente y dejando sorprendidos y con miedo a los pasajeros de la combi en donde viajaban.