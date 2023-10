¡Insólito! Hombre sorprende al pegar afiches en la calle para alquilarse para eventos

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok los casos insólitos son los que mayormente llaman la atención de los cibernautas. Es así como el de un hombre que pega afiches en la calle para alquilarse para eventos ha causado sensación en la plataforma china.

"¡Solucionado!"

El clip viral titulado: "¿Esto es una broma?" le pertenece a la cuenta @reinawachaka y nos muestra la peculiar oferta de un señor pegado en una pared de la ciudad.

Una usuaria no tuvo mejor idea que registrar un aviso que encontró un día por la calle mientras se encontraba caminando hacia un lugar que tenía planificado.

El mensaje se hallaba impreso en una hoja de papel y pegado en una pared, el cual daba a conocer una oferta poco usual en la sociedad: el alquiler de servicios de un hombre para ejercer la labor paterna.

La mujer que descubrió esto manifestó su asombro al decir si ello era una broma, pero la propuesta era muy variada.

"Figura paterna para eventos: ¿Te vas a graduar? ¿Te casas? ¿Necesitas cambio (de) aceite? ¿Alguien falleció? ¿Comida con los suegros? ¿Ayuda para un flete? ¿Y tu papi no está?", comienza diciendo el sorprendente afiche.

Ante esto, la usuaria que reparó este aviso se dio cuenta que el hombre que ofrecía sus servicios se llamaba Rodrigo Gonzáles y era padre de tres hijos. Además, dijo ser una persona confiable dispuesta a ayudar a quien lo requiera y lo mejor que sus costos eran realistas.

"Yo soy Rodrigo, papá de 3 y también tuyo si necesitas. Precios aterrizados. Háblame yo te puedo ayudar. Confiable", finaliza el texto.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 14 segundos llamó la atención de muchos cibernautas, por lo que hasta el momento cuenta con 581 mil me encantas, 7 306 comentarios y 45.7 mil guardados.

Las respuestas ante esta inusual oferta no dejaron de aparecer y estos son los más resaltantes: "Se puede arrendar para un abrazo de papá", "lo voy a contratar", "créenme que muchos lo buscarán, ojo ya no quedan papelitos", "alguien sabe su la agencia también tiene figura materna?", "pues, si es una persona seria y confiable, le deseo mucho éxito en su emprendimiento. Con mi papá viviendo lejos, he necesitado muchas veces de su ayuda", "eso es súper normal en Corea. Increíble que ese hombre vea muchos doramas, pero quiénes somos para evitar que trabaje es buen hombre","¿qué? Parece meme (lo contrataré)".

De esta manera, un hombre se hizo viral en TikTok al alquilarse para eventos donde ofrecía sus servicios de padre de familia. Para lograr esto, pegó muchos afiches en las paredes de una zona de Chile.