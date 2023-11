¡Insólito! Joven asombra a conductores al trasladar cocina y lavadora en su moto: "La motogrúa"

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los casos insólitos son de los más vistos en TikTok. Esta vez, un joven sorprendió a otros conductores al vérsele trasladando una cocina y una lavadora en su moto lineal.

"Multiusos"

El clip viral bajo la descripción: "Perú loco, suéltale priii... jajajaja", pertenece a la cuenta @luinyerricardo1 y nos muestra el encuentro entre dos conductores en la Panamericana.

Fines de noviembre es la época donde la mayoría de personas empiezan a realizar sus compras para renovar o adquirir algunas cosas que no se tienen en casa.

Distintos centros comerciales ofrecen campañas para incentivar a la ciudadanía a asistir a sus instalaciones y poder adquirir objetos a precios considerables, en relación, a los ya acostumbrados durante el año.

Es así que, llevar a casa lo recientemente comprado, demanda de buscar un taxi o camión (dependiendo de la cantidad de cosas) para hacer más fácil su traslado. Pero, como siempre, el peruano se las ingenia para lograr el mismo fin pero de manera más económica y rápida.

Según el video que viene circulando en la plataforma china, un muchacho a bordo de su moto lineal, es visto llevando una cocina y una lavadora debidamente aseguradas al asiento.

Otra persona que venía conduciendo un vehículo similar al anterior se quedó sorprendido por lo que acababa de ver, que decidió acercarse y entablar un breve diálogo con él.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 28 segundos no tardó en difundirse rápidamente en la TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 815 me encantas, 59 comentarios y 74 guardados.

Las reacciones ante este suceso algo insólito fueron de los más ocurrentes: "Próximas mudanzas", "Ra**ï ya hace servicios de flete", "desde que llegaron en sus motos, los deliverys son una locura", "motogrúa", "tarifa plana", "aprendió de un peruano", "y con casco de bicicleta de paseo", "¡Qué taxi! Yo lo llevo, mano, móntalo", "con casco de bici desabrochado y por el canal rápido", "chamaco que no use casco de bicicleta o caso rosado no es chamaco", "por eso sube el SOAT", "un ch**o en Perú", "¿cómo es que no se le sale el casco", "esto se descontroló", "la ATU por las puras", "Perú chévere".

De esta manera, un joven extranjero se hizo viral al vérsele manejando su moto lineal llevando una cocina y una lavadora. Los cibernautas no dejaron de hacer sus mejores bromas ante el hecho.