¡Insólito! Joven crea "seguro contra infieles" y genera furor en redes sociales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y controversiales, como el compartido por la cuenta de una joven identificada como Ilay Ventura, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde revelaba un novedoso método para evitar que su pareja le sea infiel.

En el material audiovisual, de solo 32 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven se encuentra frente a un espejo y sostiene su celular para compartir con todos sus seguidores, un método que le permitió tener una relación "libre de infidelidades".

Según el relato de Ilay, tiene una cuenta bancaria compartida en donde ella y su pareja depositan dinero mensualmente, y si es que alguien llega a ser infiel, la persona afectada se queda con todo el dinero.

"Básicamente, nos ponemos una relación y armamos una cuenta bancaria que sea compartido por los dos y todos los meses ponemos plata, entonces si me metes los cuernos, yo ya tengo plata para pagar el helado y las terapias. Y alguna que otra cosa que me guste", se escucha decir a la joven en el clip, que ha logrado miles de interacciones en la plataforma china.

Ilay explicó que con ese método la persona afectada por el engaño podría tener un dinero para ayudarse a pagar la terapia por la tristeza que le provocó dejar al "amor de su vida".

"Entonces de esa manera, tengo como alguna forma de pagar los traumas que mi próxima relación me va a dejar y si no me cag... nos vamos de vacaciones a Disney como la gente feliz y sana, mentalmente y, sino bueno, ya tengo pagada la terapia por unos cuantos meses", comentó.