¡Insólito! Joven presume con gran emoción estar casada con su primo y causa polémica

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y controversiales, como el compartido en TikTok, donde una mujer sorprendió a todos al revelar que se casó con su primo y no duda en presumir su relación muy orgullosa.

Muchas personas cometen distintas locuras de amor y a sin importarles el qué dirán de los demás, deciden hacer caso "a sus corazones" y formalizar con el "amor de su vida", así sea uno 'prohibido'.

Mujer se casó con su primo

En el material audiovisual, de solo 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Julia Cubillan, decide compartir con sus seguidores su 'historia de amor' con la persona menos pensada: ¡su primo!

Julia explica que quedó completamente enamorada por los encantos de su primo y el buen trato que recibió de su parte, a pesar de que era de su familia. A través del clip, la joven muestra imágenes de sus momentos más amorosos, como estar agarrados de la mano, acostados e incluso dándose besos.

Fruto del 'amor' de ambos tuvieron dos hijos, ya que señala que a pesar de los miles de comentarios negativos que recibieron por su relación decidieron mantenerse juntos y sacar adelante a su familia.

No le importa las críticas

Al leer los comentarios que recibió en su cuenta de TikTok, la mujer decidió borrar el video y subir uno nuevo, señalando que son alrededor de 1069 personas que "le tienen envidia" por tener a un gran hombre a su lado y ser feliz con su hijo e hija.

"Voy a quedarme en casa de mi primo, ¿qué podría pasar? ", se leía en la descripción del clip en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que quedaron sorprendidas con la historia de la joven y por considerarlo un "amor prohibido" e incluso le advirtieron de los peligros de la endogamia (relación con alguien de tu familia).

Por otro lado, algunos usuarios decidieron apoyarla e incluso contar sus propias experiencias y anécdotas.

"Ya quiero ver los hijos", "tantas personas en el mundo y andan metiéndose con la familia", "yo tengo 4 años con el mío, somos primos lejanos y me da miedo tener bebés y que me salgan con algún problema de salud", "mi hermano se casó con mi prima, siempre dije que no era conveniente ahorita se separaron y quedó la familia dividida", "¿son de Monterrey, verdad?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y polémica al ver cómo una joven presume haberse casado con su primo, sin esperar recibir duras críticas.