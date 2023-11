¡Insólito! Joven en silla de ruedas es multado por estacionarse en lugar exclusivo

27/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, Diego Rebolledo, un joven con parálisis, causó conmoción tras compartir un video en TikTok contando el incómodo momento que vivió tras recibir una multa al estacionarse en un lugar para personas con discapacidad en un centro comercial, en Cancún, Quintana Roo.

Joven con discapacidad multado

En el material audiovisual, de solo seis minutos y 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el joven revela a sus seguidores el motivo de por qué fue multado por un agente de tránsito tras estacionar dos camionetas, una para la mercancía que iba a adquirir y la otra donde transportaba su silla de ruedas.

Diego Rebolledo comunicó a todos que el agente vio que llevaba una silla de ruedas, pero aun así decidió tomar la 'insólita' decisión de multarlo por 5 mil pesos, y no quiso seguir escuchando sus explicaciones.

Pide respeto hacia él

Por ello, el joven comentó, de forma irónica, que admitía su error por no llevar consigo un cartel que diga que tiene una discapacidad por una parálisis, pero quedó en shock cuando el oficial lo llamó 'inválido', un término mal utilizado.

"Como estoy tan tonto, no me di cuenta de que me estacioné en un lugar para personas con discapacidad, no me di cuenta, fue un error muy grave... fue un error mío, ¡eh!", dijo Diego con un evidente tono de ironía.

En la escena, muestra la boleta y siguiendo con un poco de sarcasmo, pide a la gente "no se estacionen en lugares para personas con discapacidad, no lo hagan, los que no lo necesitan, no lo hagan... creo que yo no lo necesitaba".

Personas que fueron testigos le pidieron al agente de la ley que no hicieron la nota de fracción, también tomaron fotos, pero nada de eso lo detuvo.

¿Se disculpó el policía?

A través de un segundo video, Diego contó a todos que recibió una llamada del director de Inclusión del municipio de Cancún y este le ofreció disculpas por todo lo que sufrió.

"Trámite mi tarjetón, el director de tránsito me ayudó que todo fuera muy rápido, si me levantaron la multa, pero no pague un peso y hable con la presidenta de Cancún y me ofrecieron disculpas por lo vivido con el miembro de seguridad del local del Sams Club", dijo.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que lamentaron que el joven reciba un mal trato.

"Goeyyy pero lo estaba viendo, con placa o sin placa, necesitaba el espacio", "la verdad es injusto, muchos dicen que él hizo mal, pero yo he visto muchos que se estacionan y no les dicen nada", "te quitaron tu discapacidad y ahora tu silla ya es invisible", "te tocó una persona sin valores ni educación", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y polémica tras conocer la historia de un joven en silla de ruedas que fue multado por estacionarse en lugar para discapacitados.