¡Insólito! Joven vegana afirma que comer carne asada es producto del patriarcado

15/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y que causan polémica, como el compartido por la cuenta de @alejandrassruuizztt, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde una joven afirmaba ser vegana porque consideraba que comer carne era parte del patriarcado.

En el material audiovisual, de 44 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Alejandra Ruiz compartía una imagen donde una mujer promocionaba una parrilla y aseguró que desde que cambió su estilo de alimentación ha tomado más conciencia sobre el tema.

Enumeró sus razones

En la escena, Alejandra aseguró que, tanto consumir carne como organizar asados es algo patriarcal, y comenzó a enumerar algunas razones por las que considera que eso es real.

"¿Por qué consumir carne es patriarcal? ¿Por qué las carnes asadas son patriarcales? Y desde que soy vegana he tomado un poco más de conciencia al respecto. Y por eso de nueva cuenta traigo el análisis al tema. La explotación y consumo animal es real. Tú lo sabes, yo lo sé", se le escucha decir a un inicio del clip.

Afirmaba ser feminista y vegana

Luego, la joven comenzó a detallar que se consideraba una "feminista radical de la periferia"y que al comer carne solo se explotaba y "mataba a los animales hembras, ya que tenían mejor sabor".

"El especismo interiorizado, el consumo de carne, el consumo de cuerpos ajenos que para sorpresa de nadie los más explotados son el consumo y explotación de hembras para producir lácteos y sus derivados: carne, pollo jamón, tocino y todas esas cosas", finalizó Alejandra en el clip, logrando obtener alrededor de 700 mil reproducciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó opiniones divididas, porque algunas personas se mostraban a favor de la joven, mientras que otros criticaron su actitud indicando que no tenía coherencia las razones que explicaba a todos sus seguidores.

"¡Está leve esta, he visto aún peores!", "no tengo nada contra los veganos, pero desde que dijo eso dejé de ver el video", "interesante, *procede a darle vuelta a su bistec (tsssss)", "esto ya se salió de control", "¡nos está diciendo que la naturaleza de la cadena alimenticia es patriarcal! Madre mía, toda mi vida he vivido engañado", "noooooo, con las carnes asadas no", "qué rollo, la carnita asada no se toca", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y polémica al ver cómo una joven afirmaba ser vegana porque consideraba que comer carne asada era parte del patriarcado.