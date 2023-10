¡Insólito! Kiosko en zona prohibida causó furor en TikTok: "No quiere competencia"

14/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se pueden encontrar videos de todo tipo como tutoriales, entrevistas al paso y también casos insólitos. Un kiosko causó furor en la plataforma china al encontrarse en una zona prohibida.

"Rompiendo barreras"

El clip viral le pertenece a la cuenta @stalin01.10_95 y nos muestra un caso inusual donde un puesto de ventas de dulces se encuentra en medio de dos grandes avenidas.

Salir de Lima e ir de viaje a cualquier rincón del país es una de las opciones que muchos peruanos eligen en cualquier momento. Y las anécdotas de carretera son de las más recordadas por los turistas.

En esta ocasión, una usuaria que se encontraba dentro de su automóvil captó, el preciso instante, en que vio a un kiosko ubicado en un terreno de tierra al medio de dos avenidas principales de la Panamericana Norte.

La zona visualizada en el viral es desolada, cubierta de arena hacia un lado de la pista y los camiones o carros no pasan tan seguido.

La presencia del kiosko en el lugar sería a modo de abastecer a personas de los buses u otros medios de transporte que deseen comprar 'alguito' para el camino.

El emprendimiento llamó poderosamente la atención de los cibernautas porque se encontraba al lado de un gran letrero que decía: "Prohibido, comercio ambulatorio".

Por lo que, al dueño del negocio pareció no serle impedimento para continuar con sus ventas. Cabe precisar, que este hecho es impensable y 'no debería de darse' en el contexto del respeto a las normas de tránsito y convivencia de la ciudad. Por lo que una sanción sobre el particular no estaría demás.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Los cibernautas no dejaron de dejar sus opiniones de todo tipo frente al momento viral: "Él llegó por el otro lado, nunca leyó el letrero", "donde unos ven obstáculos otros ven oportunidades", "lo que pasa (es) que (el que) puso el cartel no quiere competencia", "eso se llama marketing", "pero cuando pase algún accidente, ya no es culpa del conductor, ahí estaba avisado bien grande", "mi Perú es único", "no es ambulatorio", "definitivamente en Perú no te aburres".

