¡Insólito!: Mujer se depila las piernas en transporte público y causa controversia

01/11/2023

Una mujer colombiana causó polémica y controversia en redes sociales tras no dudar en depilarse las piernas en un transporte público repleto de pasajeros. Muchos internautas rechazaron su accionar.

Muchas personas aprovechan cada minuto de su tiempo para realizar distintas actividades, sin importarles el lugar en que están y si es que incomodan o no a las personas, como muestra el clip compartido por la cuenta de @jorburban, en la plataforma asiática de TikTok.

Joven se depila en un bus

El material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven se encuentra sentada en un bus de Colombia, vestida de negro, con falda y botas, hablando por teléfono celular con gran tranquilidad, pero lo que llamó la atención del resto de pasajeros fue ver que sacó de su bolso unas bandas de cera para proceder a colocarlos sobre sus piernas para... ¡Depilarlas!

Primero aplica una tira y luego otra, mientras se frota suavemente las piernas para que los productos estén bien adheridos. Al ver esa escena, otra mujer, furiosa, decide encararla diciendo: "Ush, ¡qué asco!", a lo que la joven que se está depilando responde: "Si no le gusta, coja Picap".

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Por otro lado, algunos usuarios criticaron el comportamiento de la mujer por no respetar el espacio de los demás pasajeros.

Opiniones divididas

"Qué horror, aparte de antihigiénico, es de mal gusto hacer este tipo de cosas en lugares públicos", "que mujer más desagradable, no hay excusas para hacer este tipo de cosas en el transporte público", "esta mujer sí sabe cómo aprovechar el tiempo", "antes muerta que sencilla", "qué descaro", "he visto tantas cosas en Transmilenio que ya nada me sorprende", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Anécdotas similares

Otros aprovecharon la escena, para compartir sus experiencias viajando en un transporte público, como ver a personas peinándose o quitándose el esmalte de uñas.

De esta manera, el clip obtuvo alrededor de 1.2 millones de reproducciones, 140 mil reacciones y poco más de 10 mil compartidas en la plataforma china, tras ver cómo una joven colombiana decidió depilarse las piernas en un bus de repleto de pasajeros.