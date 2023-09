¡Insólito! Mujer esparce las cenizas de su hermano en la piscina de una discoteca

20/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos como el compartido por @dailymail, en la famosa plataforma de TikTok, donde una mujer causó la indignación de todos al ser vista esparciendo las cenizas de su hermano en la piscina de una discoteca de Ibiza.

En el material audiovisual, de solo siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer se encuentra tranquilamente, en medio de una piscina, donde se lleva a cabo una fiesta llena de gente que baila al ritmo de la orquesta que toca en el escenario.

Rocía las cenizas de su hermano

Todo parece normal, si no fuera que esta mujer saca un pequeño frasco de vidrio y al abrirlo comienza a esparcir lo que hay dentro, un polvo grisáceo, que no serían nada más que ¡las cenizas de su querido hermano".

"Esta soy yo esparciendo las cenizas de mi hermano en Ushuaia", expresó la mujer en una de sus publicaciones en su red social (@cherylmillerx), celebrando el supuesto y extraño ritual. Sin embargo, pronto borró su video ante las críticas.

"Solo yo rociando a mi hermano sobre Ushuaia", es la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y la indignación de los internautas.

Al ver que nadie se dio cuenta de sus actos, la mujer sigue bailando como si nada hubiera pasado y sonríe ante la cámara.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignadas y molestas con las acciones de la mujer, calificando de antihigiénico y poniendo en riesgo la salud de los bañistas.

Recibió críticas

Sin embargo, también aparecieron otros usuarios que aprovecharon en tomar con buen humor la escena y bromear, de forma que aseguran que, si sus amigos esparcieran sus cenizas en un lugar como este, les perseguiría toda la vida.

"¿Qué está pasando con el mundo?", "de ninguna manera haría eso, es poco higiénico", "no me importa si esa es su petición final, de ninguna manera voy a hacer eso", "tal vez no quiero ir a Ibiza", "por eso no me gusta ir a piscinas públicas ni siquiera al mar", "cuando muera quiero eso", "cumplió su último deseo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartida en otras plataformas como Facebook y X al ver cómo una mujer esparció las cenizas de su hermano en la piscina de una discoteca de Ibiza.