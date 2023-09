¡Insólito! Mujeres 'perrean' sobre el ataúd de su amiga y causan polémica

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La pérdida de un ser querido es una etapa difícil de superar y el más doloroso de todos, pero un video que se ha viralizado en redes sociales sorprendió a todos porque un grupo de amigas bailaban sobre el ataúd de su amiga fallecida.

El video fue compartido por el usuario @EsdeProfugos, en la famosa plataforma X (antes Twitter), causando gran revuelo entre sus seguidores por la insólita escena.

Bailan sobre el féretro

En el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, se puede apreciar cómo tres mujeres comienzan a cantar y sacar sus mejores movimientos de "perreo" sobre el féretro de su estimada amiga cuando estaban camino al panteón.

Rodeados de otras amistades y demás familiares, las jóvenes bailaban al ritmo de un reguetón, que al parecer era el que más le gustaba a la difunta, por lo cual ellas no dudaron en cumplir el deseo de despedirla alegremente y tratando de dejar de lado, por un momento, la tristeza por saber que no volverán a ver a su amiga.

El 'performance' realizado por este grupo de mujeres tuvo lugar en México y causó polémica entre los internautas por la forma en que decidieron despedirse con gran algarabía, por lo que no dudaron en comentar: ¡Perreo... ¿hasta la muerte?!

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, señalando que era algo común para ellos que alguien se despida de esa forma, con bailes, cervezas e incluso llevando orquestas.

Recibieron críticas

Sin embargo, otros usuarios se mostraron indignados al afirmar que era una falta de respeto hacia los familiares de la fallecida por la forma en que bailaban.

"Esa capacidad sobrenatural y extraordinaria de la generación por arruinar hasta lo más básico y primitivo. Como un funeral", "como dice la Biblia: 'vendrán cosas peores'", "están mal de la cabeza", "quieren levantar al muerto", "en esto queda el 'cuando yo me muera hagan una fiesta, no me vayan a llorar'", "así será mi velorio", "cuánto mal ha hecho el reguetón", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta forma, el clip causó polémica y controversia en las redes sociales, por lo cual también fue compartido en otras plataformas como Facebook y X (antes conocido como Twitter), al ver cómo un grupo de mujeres bailaban sobre el féretro de su amiga fallecida.