¡Insólito! Palomas comen maíz 'gratis' sin que negociante se dé cuenta: "Están cuidando la tienda"

Los casos insólitos son de los más demandados en TikTok. Esta vez, una palomas hicieron de las suyas al comer 'gratis' maíz de un negociante que vendía ese producto para subsistir. El hecho generó debate entre los cibernautas.

"Una pestañeada sin ventas"

El clip viral bajo la descripción: "Mi primera chamba" le pertenece a la cuenta @fabianmatias24 y nos muestra un caso particular, donde un hombre visiblemente cansado se queda profundamente dormido y unas palomas se comen las mercancías que tenía que vender.

En Guatemala, un curioso caso se ha viralizado rápidamente en la plataforma china. Y es que un hombre que formaba parte de un Festival Navideño en una plaza pública vivió un momento desafortunado mientras se tomaba un pequeño descanso después de almorzar.

El señor mayor de cuarenta años se dedicaba a vender maíces para aves en bolsas y para que estas se mantengan ordenadas, utilizaba una sencilla mesa de madera cubierta por un mantel blanco. Sin embargo, el sueño pudo más y, tras cerrar los ojos, unas palomas empezaron a tumbar los productos y a romperlos para así empezar a comerlos.

Lo más llamativo fue que no eran unos cuantos, sino una cantidad considerable, quienes poco a poco, se sumaban para seguir picoteando el insumo. No obstante, el que tuvo mayor protagonismo fue el ave que comía los granos de un tazón de metal con total tranquilidad y paciencia.

Finalmente, se observó que una mujer y su hija entran en la escena, quizá con la intención de comprar el producto que vendía el comerciante.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este video de trece segundos no tardó en viralizarse, ya que hasta el momento cuenta con 26.2 mil me encantas, 318 comentarios y 1563 guardados.

Las reacciones al video viral abrieron debate sobre lo que le pasó al hombre: "El primer video de mi primera chamba que no da risa", "ponle el de mi primera chamba", "por qué el que graba no ayuda", "saber a qué hora se levantará el señor para trabajar y llevar el sustento para su hogar", "si el señor está dormido es porque está débil, quizás ni desayunó y se burlan", "díganle algo al señor... él vive de eso y no es nada gracioso", " pobre señor", "un guatemalteco trabajador".

De esta manera, un negociante se hizo viral tras quedarse dormido mientras vendía maíz para aves. Ante esto, unas palomas no desaprovecharon la ocasión y comieron 'gratis' los productos.