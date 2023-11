¡Insólito! Reportero cubre un robo en una casa y descubre que era la suya: "Me dejaron sin nada"

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes e insólitos, como el compartido en TikTok, donde Jorge Jaramillo, reportero del programa 'Infórmate Viesca' quedó en shock al descubrir que le tocó cubrir el robo de su propia casa.

Roban casa de un reportero

El joven reportero llegó hasta la localidad de la Comarca Lagunera respondiendo al reporte de un robo y no dudó en transmitirlo en vivo. Al ingresar al domicilio, Jorge empezó a percatarse que se habían sustraído puertas, enchufes, portón principal, tazas de baño y otros artículos. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue detectar que todos esos objetos le pertenecían.

"En esta ocasión me toca reportar el robo a casa habitación en una de las colonias de este mismo municipio, desafortunadamente el robo fue a mi propia casa, una casa que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio nos había costado levantar a un servidor en compañía de mi madre. Hoy lamentablemente nos dejan sin nada, nos dejan la casa sin nada, con el puro esqueleto", se escucha expresar a Jorge Jaramillo con gran pesar.

Triste e indignado por el robo

Según sus palabras, los delincuentes aprovecharon que él estaba fuera del domicilio para cometer el atraco, el cual duró apenas dos horas. Jaramillo expresó su tristeza y su indignación por el hecho, pues había construido la casa para habitarla en un futuro.

"Bastaron dos horas para que estos amantes de lo ajeno, ratas, acabaran con el esfuerzo de tantos años de su servidor junto a su madre. Estábamos levantando para en un futuro venirme a habitarla, pues llego y me doy cuenta de que se encuentra sin nada", expresó.

"Qué coraje da, las tazas, todo. Ya lo habíamos terminado, ya mero nos veníamos para acá, ma** por lento. ¿Se imaginan cómo está mi mamá? Se llevaron todo", apuntó Jorge mostrando una fotografía en la que se puede ver a 'los amantes de lo ajeno' a plena luz del día, que identificó como Alejandra 'N' y Omar 'N'.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse anonadados por el hecho e incluso pidieron que el reportero dé mayores explicaciones, ya que esta no sería la primera vez que se vuelve viral, porque antes tuvo que cubrir la muerte de un primo suyo.

"Ja,ja,ja o sea qué mala onda, pero me da risa que todo te pasa, no serás pariente mío, estoy igual", "no sé, ya no le creo nada, una vez está bien, pero ya siempre que te pase algo no", "báñate en ruda, traes mala vibra", "hay que cooperar para comprarle una mansión", "se te escucha hasta con el nudo en la garganta del coraje , lo siento", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver el insólito caso de robo a una vivienda que se registró en la Comarca Lagunera, en el estado de Coahuila, donde el periodista Jorge Jaramillo fue el encargado de informar sobre el delito que afectó a su propia casa.