¡Insólito! Sacerdote comienza matrimonio sin la novia: "La puntualidad ante todo"

"La puntualidad ante todo". En Huancayo, ocurrió un hecho insólito este fin de semana, donde un sacerdote comenzó un matrimonio sin la presencia de la novia.

"Inaudito"

El clip viral titulado: "Pregunta: ¿está bien o no que el padre haya empezado la misa sin la novia?" le pertenece a la cuenta @lizzymedrano37 y nos muestra la espera de las damas de honor en el patio del templo donde se iba a llevar a cabo una boda.

El día de la boda es, sin duda, una de las fechas más importantes para cualquier persona que desee dar un paso importante en sus vidas.

Formalizar un compromiso de noviazgo, luego de tiempo de conocerse y convencerse que es el ser con el que quiere pasar el resto de su vida a su lado.

Ese lado romántico e ideal de una unión se vio, relativamente, opacado en una pareja, el pasado fin de semana, en la localidad de Chilca en la región Huancayo donde algo impensable sucedió.

La ceremonia se encontraba pactada para las 7:05 a. m., único horario, según referencia de los invitados al evento protocolar.

Las damas de honor registraron la particular situación de la novia, quien siendo más de la hora no se encontraba en las inmediaciones de la iglesia.

El sacerdote al notar esta ausencia decidió comenzar con la misa, solo con la presencia del novio. Claramente se oía el cántico: "Gloria, aleluya" y la presencia de algunos invitados en el templo.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este hecho inusual se hizo tendencia rápidamente, ya que hasta el momento cuenta con 4 312 me encantas, 1 433 comentarios y 253 guardados.

Los cibernautas no dejaron de opinar sobre este hecho poco común: "¿En qué quedó por favor?", "(En) las iglesias siguen una programación, ya que el mismo día se realiza varios eventos, misa de bautizo, matrimonio, confirmación, etc., y hay que correr", "si él empezaba tarde la otra misa se retrasa", "existe la puntualidad, sin eso no tenemos nada cómo va a llegar tarde a su boda, el colmo", "si ya sabían a qué hora empezaba la misa, ya que es programada, debieron estar ahí", "por lo menos inició la misa, pero en otras oportunidades el padre deja plantados a los novios", "¿quién llega tarde el día de su boda?".

De esta manera, un matrimonio se hizo tendencia en TikTok porque un sacerdote comenzó la ceremonia sin la novia, ya que esta fue impuntual.