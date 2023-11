¡Insólito! Transeúntes se sorprenden al escuchar peculiar mensaje de un megáfono: "Potencia mundial"

27/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha convertido en la plataforma donde los casos insólitos de la cotidianidad cobran interés para los cibernautas. Es así como, transeúntes notaron algo muy particular mientras caminaban por las calles de Lima: un megáfono les daba un mensaje por su seguridad.

"Servicio a la comunidad"

El clip viral titulado: "Tengo que guardar mi celular porque los po****** no hacen nada? le pertenece a la cuenta @no.les.pasa.quee y nos muestra la singular experiencia de personas que transitaban por el Puente Rayitos de Sol.

Transitar seguros en la ciudad es un objetivo, a estas alturas, platónico; puesto que los ciudadanos se ven expuestos día a día al peligro de las calles.

Muchas veces, se les atribuye esta sensación de inseguridad a la llegada de extranjeros que escogen el camino de la delincuencia, o personas que se dedican a realizar trabajos como limpieza de lunas o ventas de algunos productos en las avenidas, llegando al punto de estereotipar a todos, cuando la realidad no siempre es así.

Por uno pagan culpa la mayoría, es algo muy presente en el pensamiento e ideario popular, que ante la inoperancia de algunas instituciones ante la creciente ola de incertidumbre de falta de seguridad, ven por conveniente tomar, a veces, decisiones desatinadas.

No obstante, un transeúnte que pasaba por el Puente Rayitos de Sol notó algo insólito mientras realizaba su habitual recorrido: un megáfono se encontraba dando un mensaje abogando por el cuidado de la población.

"Volvemos a repetir, no sacar sus pertenencias... No saquen sus celulares, por favor", se logra escuchar en el audio del TikTok que tiene, hasta el momento, 74.3 mil reproducciones.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 22 segundos no tardó en hacerse tendencia en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 2 800 me encantas, 357 comentarios y 181 guardados.

Las reacciones de los internautas fueron diversos ante esta peculiar situación registrada por un ciudadano en las calles de la ciudad: "En San Borja es así, un drone pasa por tu costado, te avisa", "qué alivio, potencia mundial", "mejor avisan, en vez de actuar en contra de los cho***", "servicio a la comunidad", "En Perú ya no hay solución", "y por qué no dan indicaciones en inglés, acaso no hay turistas".

De esta manera, transeúntes reportaron el particular mensaje de un megáfono en el Puente Rayitos de Sol: no saquen sus celulares.