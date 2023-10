¡Insólito! Universitarios sorprenden al mencionar qué carrera les parece la más innecesaria: ¿Qué dijeron?

16/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la plataforma asiática es común encontrar videos de todo tipo, pero entre los que más resaltan se encuentran las preguntas al paso. En esta ocasión un tiktoker se animó a preguntar a unos universitarios qué carrera les parecía innecesaria. Sus respuestas fueron las más sorprendentes.

El clip viral titulado: "Cuál crees que sea la carrera más innecesaria" le pertenece a la cuenta @elcrilon y nos muestra las curiosas respuestas de un grupo de alumnos de la UNAM.

Un creador de contenido no tuvo mejor idea que abordar a unos estudiantes, mientras se encontraban en su hora de break. Para ello, les fue a buscar en los parques de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Algunos alumnos mencionaron que las carreras que consideraban innecesarias de estudiar serían las relacionadas a "Ingeniería, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho, Filosofía, Cine y Teatro, Bibliotecología, Letras alemanas, Historia del Arte, Hidrología".

Cabe mencionar que la muestra de estudiantes pertenecían a carreras como Bibliotecología, Odontología, Teatro, Filosofía, Psicología y Medicina.

El tiktoker se quedó sorprendido por cada una de las respuestas, ya que cada una de ellas era más sorprendente que la otra.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse esta encuesta al paso causó furor en la plataforma asiática, ya que hasta el momento cuenta con 219.2 mil me encantas, 3 854 comentarios y 9 176 guardados.

Los cibernautas no dejaron de divertirse en sus respuestas ante la pregunta de la entrevista ocasional en un centro de estudios superiores en CDMX o criticar las respuestas dadas en la entrevista: "Qué rayos es Bibliotecología social", "quien dijo ingeniería aeroespacial tiene toda la razón", "no soy de inge, pero como bibliotecología va a decir que sobra todas las inges", "Derecho dice el filósofo", "el que dijo hidrología, ¿si sabe para qué sirve el agua?", "qué pe** con las carreras de la UNAM, hay unas bien raras", "jaja como la de Psicología dice eso, si literal psico tiene bases de Filosofía", "cómo van a decir que Derecho e ingenierías sobran", "el vato de Filosofía que dijo Derecho", "cine y teatro, según yo es muy necesaria xd", "todos los que estudiamos arte nos vemos así?", "la de Psicología no sabe que Psicología es Filosofía casi casi".

