¡Insólito! Vendedora sorprende al sacar cuenta en un pallar y los usuarios reaccionan: "Boleta ecológica"

03/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Nada la detuvo! Una vendedora de verduras no tuvo mejor idea, ante la ausencia de papel, que utilizar un pallar de 'sus ventas' para escribir sobre él. Los cibernautas quedaron en 'shock' en la plataforma china.

"Made in Perú"

El clip viral titulado: "Cuando te vas al mercado por tu compra semanal y la señora te saca tu cuenta en un habas*" le pertenece a la cuenta @stefanibasualdo1297 y nos muestra, el preciso momento, en que una comerciante se encuentra sumando los precios de los productos que una 'casera' le había solicitado.

Ir a comprar para la semana es una de las actividades más demandantes y necesarias para empezar con buen 'pie' el inicio de semana, ya que te permite planificar lo que se comerá cada día.

Para ello, la elaboración de una lista con todo lo que se precisará no es optativo es un deber, además de ir donde la vendedora de confianza a solicitar los insumos que se requerirán.

En el video se observa a una persona registrar el preciso instante en que una señora que le estaba despachando lo que había pedido, se encuentra sumando el precio de los productos que estaba comprando. Pero esto se dio de una manera poco 'usual': en un pallar.

Cabe precisar que en la descripción del corto dice 'habas', pero viendo las imágenes se da cuenta que es el otro vegetal.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, esta acción peculiar de la comerciante llamó poderosamente la atención de los cibernautas. Por ello, hasta el momento, cuenta con 27.7 mil me encantas, 2 100 comentarios, 1 222 guardados.

Las reacciones al corto no dejan de hacerle ver al usuario que grabó el hecho que no era 'haba' donde le sacaron su cuenta: "Pero no es haba es pallar", "no es haba es un pallar verde".

Otros mencionaron la forma innovadora de la señora para sumar: "es tu factura ecológica", "ella cuida el medio ambiente", "bueno es un método ecológico", "libreta nivel Dios", "eso es ser ecoamigable", "lo máximo ecológica", "es que es un puesto ecológico", "Cualquier cosa es un lienzo para un artista", "a mí mi casera me saca la cuenta en un zapallo, creo que es lo más clásico, además ahorran en las hojitas".

De esta manera, una vendedora causó revuelo en TikTok al mostrar su particular forma de sacar cuenta en un pallar tras no tener a la mano una hoja de papel.