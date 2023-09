¡Intenta no llorar! Perrita prueba prótesis por primera vez y su reacción emociona a usuarios

En redes sociales podemos encontrar una gran infinidad de videos que tienen como principal protagonista a nuestras mascotas. En esta ocasión, una pequeña perrita enterneció a los usuarios al probar por primera vez sus prótesis.

Nuestras mascotas suelen llenarnos de muchos momentos especiales, pero aquellas escenas donde vuelven prácticamente a tener una oportunidad de vivir son las que conmueven a más de uno.

En el material audiovisual de 43 segundos de duración se observa como la perrita de raza pequeña que tiene las patitas delanteras amputadas intenta moverse con ayuda de sus extremidades inferiores.

Es así que, su dueña se acerca con unas prótesis rosadas y se las coloca delicadamente al animalito que, sin duda, deja que la ayuden. Tras ello, la mascota se toma unos segundos en adaptarse y empieza a caminar mientras su dueña no deja de aplaudir de la emoción.

Más adelante, la perrita continúa dando pasos con ayuda de su prótesis, lo que confirmaría que está lista para continuar con su vida de manera normal.

El video titulado 'Perrito prueba por primera vez sus prótesis' inmediatamente se volvió viral y obtuvo más de 1 millón de 'me gusta', alrededor de 7 mil comentarios y un total de 9 millones de reproducciones en la plataforma china TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando una gran cantidad de comentarios por la conmovedora escena donde el pequeño can vuelve a caminar gracias a una prótesis para sus patitas delanteras.

