¡Interesante! Psicóloga sorprende al describir su labor en la terapia: "No damos consejos"

Muchas personas ante diversas dificultades o problemas en su vida diaria toma la decisión de ir donde un profesional de la salud mental para recibir terapia. Sin embargo, se cree que 'los consejos' lo ayudarán a mejorar su estado emocional, pero una psicóloga sorprendió a sus seguidores al decir que ello no es así.

La 'verdad' tras la terapia

El clip viral titulado: "Los psicólogos no dan consejos" le pertenece a la cuenta @paola.lavin.lps una experta en tratamiento de pacientes en base a la teoría cognitivo-conductual.

La profesional empieza definiendo que es un consejo: "Es una opinión subjetiva para resolver un problema a partir de una experiencia personal", explicó.

De allí dijo que "los psicólogos no dan consejos" porque estos profesionales al impartir terapias lo que hacen es "involucrar el conocimiento de alguna teoría psicoterapéutica" como el "Cognitivo-Conductual".

En ese sentido, apuntó la importancia de que un profesional lleve una maestría para profundizar los métodos a emplear con sus pacientes.

"En otras palabras, los psicólogos no damos un consejo desde nuestra experiencia personal", remarcó.

Y puso el ejemplo de una pelea de pareja, donde ella aseguró que no diría: "pues mira lo que yo haría sería A, B y C. No le decimos qué haríamos nosotros en esa situación".

En esa línea, dijo que su función es explicarle los tipos de comunicación como la 'asertiva'. Habilidades que le puedan servir, en muchos aspectos, donde se desenvuelva su paciente.

"Un psicólogo no te va a dar un pescado, te va a enseñar a pescar", reveló. "Esta es la gran diferencia entre pedirle un consejo a algún amigo o algún familiar a ir a un proceso psicoterapéutico", finalizó.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Las reacciones al material audiovisual compartido por la profesional en la salud mental apoyaron lo expuesto por ella: "Da herramientas para gestionar su vida en contextos difíciles", "da técnicas para poder gestionar emociones", "excelente explicación", "brindamos espacio para enseñar herramientas que podrían ayudar al afrontamiento".

Una persona comentó su experiencia al ir a un psicólogo: "Le pregunté qué podía hacer (y) respondió: No puedo decirte qué hacer. Tu proceso es tu responsabilidad".

De esta manera, una psicóloga generó tendencia en TikTok al describir lo que los profesionales de salud mental hacen en terapia con sus pacientes; según precisó, "no dan consejos", sino "herramientas" para que aborden sus problemas.