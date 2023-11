Jefe sorprende al colocar carteles a sus empleados para evitar distracciones: "¿Su primera chamba?"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde el jefe de una empresa decidió colocar carteles en las sillas de cada uno de sus empleados para evitar distracciones y así puedan mejorar su productividad diaria.

Muchos empresarios tratan de mejorar el ambiente laboral y garantizar un buen rendimiento de sus trabajadores, por lo cual no dudan en implementar distintas estrategias.

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que se ve el preciso momento en que un hombre colocó algunos carteles en el respaldar de unas sillas, como una forma de prohibir a sus colaboradores que conversaran entre ellos y, según él, tuvieran un mejor flujo de trabajo.

Al ritmo del popular tema 'Mi primera chamba', en el clip se logra leer lo siguiente: "No le hablen porque se distrae", "no le hablen porque se distrae y no saca la chamba", "¡peligro! no le hables porque te alburea", "no le vayas a hablar porque todo te corrige", "¡atención!, no le hables porque se priva de la risa".