Joven de 28 años encontró el amor y se casó con hombre de 70: "Estamos muy enamorados"

08/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una historia de amor ha causado revuelo en las redes sociales por la diferencia de edad de la pareja: ¡42 años! El video compartido en YouTube se conoce el caso de David y Jackie, una pareja que ha decidido hacer caso omiso a las críticas por su boda.

Sin importar la edad

En el material audiovisual, de 8 minutos y 42 segundos de duración, se descubre cómo David y Jackie decidieron formalizar su relación tras conocerse a través de una aplicación de citas en 2016.

Según su historia, David quedó perdidamente enamorado de Jackie, por lo cual decidió regresar a Filipina para invitarla nuevamente.

"Nos conocimos cuando estaba en Filipinas. Estaba usando un sitio de citas. Un día vi su perfil, prácticamente salté de la silla. Estaba tan impresionado por lo que vi", dijo David en una entrevista para el canal de YouTube 'Love Don't Judge'.

Por su parte, Jackie reveló que se llevó una gran sorpresa cuando vio a David por primera vez. "No revisé su perfil. No tenía idea de cómo se veía. La cita fue divertida. Me di cuenta de que era un caballero y fue muy amable", acotó.

Le pidió matrimonio

Luego, David señaló que fue en su segundo viaje a Filipinas, que decidió pedirle a Jackie que se casaran y pasaran la vida juntos. Solo 11 meses después, la joven recibió su visa para ir a Estados Unidos e iniciar todos los preparativos para su boda.

"Nuestra boda fue divertida. Fue el mejor día de mi vida", señaló Jackie. "Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor".

Responde a las críticas

Jackie no duda en subir en su cuenta de TikTok, videos donde comparte su día a día con su actual esposo, David, pero recibe constantemente críticas por parte de sus seguidores, quienes le dicen que solo está con él "por interés".

"Muchos lo etiquetan como mi sugar daddy, dicen que soy una buscadora de green cards, una buscadora de oro. Pero no estoy realmente afectada porque no es verdad. Me conozco a mí misma, sé que yo no soy una buscadora de oro", indicó la joven ante los malos comentarios sobre su relación amorosa.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la pareja por luchar por su amor.

"Hombre afortunado", "él es tan divertido", "disfruta de la vida sin estrés", "me encanta, eso es amor de verdad", "él es joven de corazón y no quiere envejecer, ella lo mantiene sintiéndose joven. Que disfruten de la presencia y el amor del otro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en la plataforma china.

De esta manera, el clip causó revuelo en redes sociales tras conocer la historia de amor entre David y Jackie, quienes a pesar de tener 42 años de edad de diferencia, decidieron casarse y hacer caso omiso a las críticas.