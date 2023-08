Joven abandonó a su perrito en el aeropuerto tras ver que no podía viajar con él

24/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos que causan polémica entre los seguidores, como el caso de una joven que decidió abandonar a su perrito en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, EE. UU. tras recibir la noticia de que no podía ingresar al avión con él si no estaba en una jaula.

Optó por abandonarlo

La mujer abandonó a su bulldog francés de siete años, identificado como Frenchie, en un coche para bebés. Al ver que nadie se acercaba a recogerlo, los transeúntes del lugar no dudaron en informar a la Policía del condado de Allegheny para que reciba la ayuda necesaria y lograr hallar a su dueña.

Según el informe policial, el cachorro portaba un microchip en su collar con el que pudieron identificar el número de la propietaria del can, pero a pesar de sus intentos de localizarla no tuvieron éxito alguno.

Algunos testigos del hecho manifestaron que la dueña intentó persuadir al personal de la aerolínea para que le permitieran abordar con su perrito sin la debida jaula, llegando incluso a solicitar una tarjeta de embarque para él como mascota de apoyo emocional. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y, en lugar de tomar una decisión responsable, optó por abandonar al perro y seguir con su vuelo para disfrutar de sus vacaciones.

Lo llevaron a un refugio

Los efectivos policiales estadounidenses lograron rescatar al bulldog y dejarlo en las manos de un guardián del estado de Pensilvania, quien se encargó de llevarlo en un refugio de animales llamado "Animal Friends", donde podría recibir el cuidado adecuado. Además, el refugio indicó que tomaría las respectivas medidas legales que correspondan en contra de la mujer.

De acuerdo con las leyes del estado de Pensilvania, cualquier persona que abandona o intenta hacerlo podría enfrentar una multa de hasta 1.000 dólares.

Luego señalaron que recibieron 35 solicitudes de adopción, pero escogieron al capitán William Dale para que pueda compartir su vida al lado del pequeño cachorro.

Usuarios reaccionan

Como era de esperarse, la historia se volvió viral rápidamente y generó la indignación de las personas por saber que una mujer no tuvo compasión y dejó a su mascota.

"Si no lo puedo llevar conmigo, no me subo al avión", "yo lo quiero", "espero encuentre un hermoso hogar", "qué triste noticia", "que le caiga todo el peso de la ley", "pobre perrito", "ella no tiene la culpa en vez de que la aerolínea ayude a que las cosas sean más fáciles lo hacen más difícil", fueron algunas de las reacciones de los internautas en Facebook.

De esta manera, la noticia causó gran revuelo en las redes sociales tras saber cómo una mujer estadounidense abandonó a su bulldog francés tras saber que la aerolínea donde viajaría no le permitía subir con él sin su jaula.