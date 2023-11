Joven afirma que gana más cantando en buses que en oficina y genera polémica: "Mi primera chamba"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una joven mexicana causó gran revuelo tras revelar cuánto ganaba cantando en los buses de su localidad, ya que no le gustaba estar trabajando en una oficina, considerándola como una faceta estresante.

Muchos jóvenes terminan una carrera profesional en busca de mejorar su calidad de vida con un buen trabajo, pero no todos piensan igual y deciden optar por otras labores.

En el material audiovisual, de un minuto y 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada con el usuario San123, detallaba las razones que la llevaron a cantar en los buses públicos de México, en vez de escoger una profesión y mantener un trabajo fijo.

Seguido a ello, detalló que en su primer viaje logra obtener 205 pesos (casi 12 dólares) y con el pasar del tiempo alcanza una gran suma de dinero. Además, explicó que todo comenzó en la pandemia por el Covid-19, cuando su padre perdió su trabajo y tenían que conseguir una forma de solventar sus gastos en casa.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse asombrados por el dinero recaudado, mientras que otros usuarios aplaudieron a la joven por encontrar una forma de salir adelante en un "trabajo que requiere valentía" para perder el miedo escénico.

"Ya sé en qué voy a chambear", "pensado seriamente en irme a cantar a los camiones", "me recordaste cuando mi tío trabajaba cantando en los camiones. A veces no le iba muy bien y otros sí. Ahora ya tiene su propio estudio de grabación", "yo te vi cantar una vez, te subiste en un camión, te admiro", "¿y no estudias?", "no descuides tus estudios, porque puedes perder la voz", "los estudios o tener una profesión no es garantía de nada", fueron alguans de las principals reacciones de los internautas en TikTok.