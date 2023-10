Joven apuesta a Argentina como ganador, pero dice que su corazón está con el Perú: "Ten fe"

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Ya arrancó el partido entre Perú y la albiceleste! Las esperanzas de muchos peruanos está en que nuestra selección gane o, en caso contrario, empate frente a su rival. Sin embargo, no pensó lo mismo un joven que ha apostado a Argentina, pero dice que su corazón está con nuestro país.

"La esperanza está intacta"

El clip viral titulado: "Mi corazón con Perú, mi dinero con Argentina" le pertenece a la cuenta @arnoldvilla966 y nos muestra las expectativas de un hincha peruano frente al encuentro deportivo de esta noche.

Los minutos ya van corriendo, los toques del balón se van dando. La anotación al arco contrario es el objetivo de 'los muchachos' de la selección para romper la mala racha del 0 en la tabla de posiciones.

En estos momentos, se está viendo el cuadro de Reynoso desempeñarse con el balón, esperando que al final el resultado sea positivo o alentador a nuestra bicolor. Todo puede pasar en esos 90 minutos. Solo está en la determinación y estrategia de juego de los dirigidos por 'el cabezón'.

No obstante, no todos los hinchas pensaron lo mismo, ya que en las anteriores ocasiones la ausencias de gol han "desilusionado" a algunos compatriotas, por lo que uno de ellos dijo haber apostado por Argentina, pero que su corazón continúa con el Perú.

Esta sensación ha sido viral en TikTok, por la que algunos ciudadanos, hasta cierto punto, se han sentido identificados, pero otros piensan lo contrario.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 18 segundos no tardó en viralizarse rápidamente en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 8 182 me encantas, 430 comentarios y 535 guardados.

Las respuestas al momento viral no dejaron de ser lo más realistas y críticas con lo que se podría dar en las canchas: "No pudiste ser más claro", "exacto, pero dónde quedó la fe", "paso a decirles que Perú siempre le hace buenos partidos a Argentina, piensen bien antes de meterle platica", "Perú no patea al arco, es la real fija de hoy", "aquí la diferencia en ser hincha a ser ídolo. El corazón con Perú y el bolsillo con los ídolos", "no importa perder el dinero, lo importante es la selección papi", "voy al empate", "las cosas como son".

De esta manera, lo manifestado por un joven sobre lo que hizo con su dinero, frente al partido de Perú con Argentina se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china.