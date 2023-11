Joven carga a su enamorada y cruza pista inundada por lluvia en Huancayo: "¡Todo un caballero!"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde un joven no dudó en cargar a su novia en brazos para poder cruzar una pista que se encontraba completamente inundada por las recientes lluvias que azotó a Huancayo.

Muchas parejas tratan de demostrar su amor, ya sea con pequeños detalles como regalos, peluches, chocolates o serenatas, hacia las personas que consideran son su 'media naranja' y que les gustaría compartir su vida para siempre.

En el material audiovisual, de solo 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Luciana Mendoza Díaz quedó asombrada al ver que un chico toma en brazos a su enamorada para que ella no moje su ropa y mucho menos sus piernas al tratar de cruzar una zona que parece "haberse convertido en un río" por las intensas lluvias en Huancayo.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso pedir que sus parejas tengan el mismo detalle que el chico del clip compartido por @lucianamendoza26. Otros usuarios aprovecharon en aplaudir el "tierno gesto" del joven y calificarlo como "caballeroso".

"Es lo que un hombre hace por su amada", "Si no me van a cargar así, no quiero nada", "wow, ya no hay chicos así", "yo también quería ser esa mujer", "en estas épocas, ver eso es novedad", "el chico esperó toda su vida para ese momento", "esta canción encaja perfecto con el momento", "yo esperando que se caigan", "todos los que estaban esperando que se desplomen, ¿por qué serán así?", "yo soy de Huancayo, mañana si vuelve a llover te cargo", "quiero uno así", "todo un caballero", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.