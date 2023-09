Joven casi llora por la pesada broma de su enamorada: "Dijiste que lo pagarías"

01/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes donde las parejas dan a conocer cuánto se aman, pero también las bromas más pesadas que a veces puede hacer peligrar su relación. Es así como el video compartido por la cuenta de @Eddi, en la famosa plataforma de TikTok, un joven casi llora de cólera al ver que debía pagar la comida que su novia le invitó.

En el material audiovisual, de un minuto y 16 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se mostraba emocionado por recibir la invitación de su enamorada para celebrar juntos su cumpleaños e ir a una cena romántica, pero todo cambió cuando llegó el momento de recibir la cuenta.

Le jugó una broma pesada

Su enamorada le había prometido que sería un día inigualable y que ella pagaría todo lo que pida en el restaurante, por lo cual él decidió ir sin llevar ni un solo sol ni sus tarjetas, sin esperar que ella le jugara una broma que "casi le rompe su corazón".

Luego de haber consumido distintos potajes y postres, la cuenta llegó a la mesa de ambos y a ella no se le ocurrió una mejor idea que decirle que pague todo, ya que ella no contaba con dinero para asumir el monto, dejando al "amor de su vida" muy desconcertado y sorprendido por su revelación.

"¿Por qué? ¿No me estás invitando?", le indica el chico, en el clip que logró miles de interacciones en la plataforma china. "Ya te estoy invitado a salir, pues, amor, por tu cumpleaños. Ya hemos salido, ya has comido, has tomado todo tu jugo, has pedido hasta postre, ahí está la cuenta", le respondió su enamorada tratando de explicarle la situación.

Casi llora de cólera

Los gestos de su enamorado cambiaron por completo y le indicó que no tenía plata a la mano porque esperaba que su novia pagara la cuenta como se lo había prometido antes de salir de casa.

Sin remordimiento, la chica le dijo a su pareja que si no tenía dinero para pagar la cuenta, podría lavar platos. "¿Qué vas a hacer? Entonces ponte a lavar platos. ¿Para qué comes bastante? Un plato nada más hubieras pedido y pides dos. ¿Quién te manda?", se le escucha decir en el video.

Al ver que su novio estaba a punto de llorar de cólera, decidió revelarle que todo se trataba de una broma y que sí tenía el dinero suficiente para pagar la cuenta: "Ah... mentira. Yo te voy a invitar, pues, amor, he traído los fajones de plata que voy a reventar por tu cumpleaños, amor. Come tu postre, come tu postre".

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que la chica se pasó con su broma pesada y que no debió jugar así con los sentimientos de su enamorado.

"Qué lindo, ojalá lo valore. Yo ya no invito ni un chicle", "su carita ja, ja, ja pobrecito", "yo me resiento y me voy, nada que de ahí me digan broma", "casi llora, los hombres también tenemos sentimientos", "pobrecito, no quería comer el helado", "casi le rompes el corazón", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y obtuvo alrededor de 3 millones de reproducciones en la plataforma china al ver cómo una joven casi hace llorar de cólera a su novio al decirle que él debía pagar la cuenta de lo que consumieron por su cumpleaños.