Joven compra limones y lo estafan con tecnopor: "Todo fuera de control"

06/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos virales donde muchos jóvenes hacen denuncia de la 'viveza' de algunos comerciantes ante el incremento del limón en el Perú, quienes, al parecer, aprovechan la crisis para estafarlos. Es así como un joven venezolano causó revuelo al mostrar a sus seguidores que un vendedor ambulante le dio limones de tecnopor.

En el material audiovisual, de 21 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja venezolana se encuentra en su cocina y procede a lavar y cortar cada uno de los limones que lograron conseguir de un vendedor de carretilla que circulaba por su domicilio, sin esperar que uno de ellos sea falso.

Limón de utilería

El joven sostiene el cuchillo y al dar un corte por la mitad de uno de estos cítricos, se percata que no tenía nada de zumo y su interior estaba repleto de tecnopor, lamentando que todos sus ahorros se hayan perdido en esa compra.

"Te voy a encontrar, vendedor de limones", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado obtener miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en lamentar que existan comerciantes que se aprovechan de la crisis económica del país para estafar a los compatriotas y extranjeros que buscan este producto muy utilizado en la gastronomía nacional.

Viral en TikTok

"Pa que hacen caso a esos de 5s el kg de limon", "limón de utilería del Chavo del 8", "esos son los que exportan no", "son limones de los United", "esos que son impresiones en 3D", "no entiendo si el limón es más valioso que la plata por qué los venden", "se pasaron de creativos", "la corrupción de limones está potente", "jefe: me confundí de mercancía", "limón en polvo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un joven decidió denunciar en su cuenta @manuelromero2684, que un vendedor ambulante lo estafó y le dio limones de tecnopor.