Joven descubre que su papá era su mayor seguidor en OnlyFans: "Me dio buena plata"

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos e impactantes, como el compartido por una joven española que quedó en shock tras descubrir que su mayor seguidor y suscriptor en OnlyFans era nada más ni nada menos que su propio padre.

Joven descubre a su padre en Only

En el material audiovisual, de un minuto y 49 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el creador de contenidos, Andy Torpoco, en Madrid, decide salir a las calles para entrevistar a distintos jóvenes y conocer cuál era lo peor que les había pasado en su vida, quedando sorprendido con la respuesta de una chica.

Una joven le señala que lo que más le había mortificado en la vida fue descubrir que la persona que más admiraba y quería en el mundo, su padre, la seguía en una plataforma de contenido para adultos y que incluso era quien mejor le pagaba.

"Hace algunos meses decidí abrir mi cuenta de OnlyFans, y me llegó un suscriptor, yo veía que me pagaba mucho, mucho, mucho dinero, por cada foto me pagaba entre 1.000 y 1.500 euros", se le escucha decir a la chica en el clip, logrando obtener miles de interacciones en la plataforma asiática de TikTok.

Nunca se enteró de la verdad

En un intento de dar a conocer más detalles del suceso, la joven señaló que en su cuenta de OnlyFans había una persona que le pedía conocerla personalmente, y al ser quien le pagaba mejor decidió aceptar y citarse en un lugar en específico.

"Después de un tiempo, el usuario me empezó a escribir, porque no se me veía la cara, yo solo mostraba el cuerpo y me empezó a escribir para quedar, y yo andaba necesitada de dinero, entonces llegué a quedar con él y a que no sabes quién era, cuando llegué al lugar me encontré con mi padre", comentó, dejando en shock al entrevistador.

Andy Torpoco decidió ahondar más en el tema para saber el final de la historia y cómo ella reaccionó ante el impactante encuentro: "No pude acercarme porque lo vi lejos y me fui. (...) Le había dicho a mi padre que iba a dar una vuelta yo sola, y él me dijo que iba al centro, pero nunca imaginé que fuera él".

Al finalizar, la joven, que no fue identificada, explicó que su padre nunca se enteró de que ella logró descubrirlo usando esa plataforma y mucho menos que era él quien más le daba plata al ser su mayor suscriptor.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que mostraron su indignación, mientras que otros solo atinaron a tomar con buen humor la escena y dejar irónicos mensajes.

Viral en TikTok

"Lo bueno que el dinero quedó en familia", "eso sería ganancia familiar o pérdida familiar", "el papá: mis ahorros... Mis ahorros", "qué pequeño es el mundo", "Dios mío. Cómo es posible este suceso", "excelente página, une a las familias", "bueno, después de esto ya se enteró", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó polémica y gran revuelo en las redes sociales tras conocer la historia de una joven española que descubrió a su padre como su mayor suscriptor en OnlyFans.