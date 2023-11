Joven explota porque su cita le pidió pagar la mitad de su cuenta en una primera salida: "Es tu deber"

20/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven causó polémica e indignación en las redes sociales por su inesperada reacción al escuchar que su cita le pidió pagar la cuenta por todo lo que había consumido. Ella no dudó en encararlo y señalarle que no pensaba hacerlo porque era deber de él hacerlo como caballero.

Muchos jóvenes esperan ansiosos concretar una cita con la persona que tanto les gusta y que incluso les gustaría que formaran parte de su vida, pero a veces, las cosas no salen como las esperan, ya sea por malos entendidos o creencias diferentes.

Joven 'explota' con su cita

En el material audiovisual, de dos minutos y 50 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como Benfurken, en su cuenta de TikTok, contar la decepción que se llevó luego de conocer a la mujer que "lo había flechado". ¿Qué pasó?

Según el relato de Benfurken, decidieron ir a un restaurante mexicano, pero todo salió fuera de control cuando él le pidió a la mujer que pagaran la cuenta por la mitad: ¡2 mil pesos cada uno!

"Por fin logré salir con la chica que me gusta, pero, ¿quién tiene que pagar todo, ella o yo? ¿o mitad y mitad?", señaló en el video el influencer antes de que entrara a un restaurante llamado Tequilería, ubicado en la Condesa.

Al inicio el influencer hizo varios incómodos comentarios a la joven por la cantidad de platillos que pedía. "¿Otra?", le dijo cuando pidió una cerveza más. Y después la cuestionó por unas tostadas de atún: "ese platillo está un poco caro, ¿no? O sea, se ve bueno, muy bueno".

Intentó bromear por su reacción

El joven intentó animar la cita e hizo una pequeña broma para saber cómo reaccionaría ella, pero no esperaba que explotara contra él y le dijera algunas "cosas que lo defraudarían".

"Estoy un poco nervioso porque es algo que nunca he hecho y que creo que no está bien, creo que si tú invitas a salir a una niña creo que debes tratarla como una dama y ser bien atento y si tú la estás invitando tú pagar sino mejor no la invites o invítala a algo que puedas tú costear, pero nunca lo he hecho entonces estoy nervioso", comentó.

Ante esos comentarios, la joven le respondió: "O sea, ¿cómo?... ¿o sea te tendría que poner 2 mil pesos? Oye, es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio. (...) Eso no se hace, tú eres el caballero".

Seguido a ello, la joven decidió pararse ofuscada y pedir un Uber, pero Benfurken la detuvo y le señaló que solo estaba bromeando. Al lograr convencerla, decidieron continuar con sus salidas y seguir compartiendo a diario cómo va su relación.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud de la joven, señalando que en la actualidad, las mujeres también deberían apoyar con los gastos, así se trate de una primera cita.

Por otro lado, algunos usuarios la apoyaron indicando que, como hombre, "debería encargarse de pagar por completo" porque sino "quedaría mal y perderían la oportunidad de volverla a ver".

"Si la invitaste sí pagas tú", "les falta reglas sociales, primero, el que invita paga, segundo la invitada pide algo económico o finalmente espera la sugerencia del que invita", "¿por qué siempre esperan que el hombre les pague todo?", "el que invita paga, y si es primera cita siempre debemos ser atentos y caballerosos", "aún así no es la forma de reaccionar", "ella no es la indicada, sal de ahí", "yo hubiera hecho lo mismo que ella", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven se molestó y explotó contra su cita luego de que él le pidiera pagar la cuenta.