Joven genera debate al no permitir celulares en su boda: "Para eso tengo al fotógrafo"

En las redes sociales, una joven ha generado controversia al expresar lo que no permitirá en su boda, ya que afirmó que no tolerará que los invitados lleven sus celulares a la ceremonia nupcial.

En el video, compartido por @solcarlosofficial, la joven pregunta a la comunidad de TikTok cuántas bodas han asistido y menciona que en todas ellas los invitados sacan sus teléfonos móviles.

En ese sentido, argumenta que incluso los fotógrafos coinciden con su punto de vista, ya que los teléfonos móviles pueden interrumpir su trabajo. Prefiere que sus familiares y amigos la vean llegar al altar sin que los teléfonos móviles interfieran. Su deseo es que todos vivan el momento plenamente sin distraerse con dispositivos electrónicos.

Después del comentario de la joven, miles de usuarios en línea expresaron una variedad de opiniones. Algunos estuvieron de acuerdo con su postura, mientras que otros no compartieron su punto de vista.

"Mejor cásate en secreto", "Mi fiesta no es como la tuya", "¿Es una boda o servicio militar?", "Como fotógrafa sería maravilloso que no tengan celulares porque se nos cruzan y es horrible", "Es cierto lo de los celulares", ""¿Por qué la critican? No está mal que no quiera eso en su boda" fueron los comentarios en TikTok.