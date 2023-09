Joven indignada por la forma en que le sirvieron el ceviche en Chile: "¿No les da vergüenza?"

08/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros quedan fascinados por la gastronomía peruana cuando llegan al país, sin embargo, cuando tratan de buscar los platillos más populares y solicitados por todos como un ceviche, en otros países se llevan una gran decepción como la vivida por una joven rusa en Chile.

En el material audiovisual, de dos minutos y cuatro segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven rusa recorre las calles de Chile y decide ingresar a un restaurante donde le afirmaron que sí preparaban ceviche según las tradiciones peruanas, pero quedó en shock una vez visto el plato.

Pidió ceviche en Chile

La joven extranjera no dudó en acercarse al personal que la atendió y comenzó a reclamarle por el plato que le dieron, ya que no se parecía en nada a lo que ella estaba acostumbrada a probar cada vez que visita el Perú, sino a "una ensalada de atún".

"¿Tú lo comerías?, ¿eso es ceviche?, ¿eso es de Perú? ¿No te da vergüenza?", se escucha decir a la joven extranjera en el clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

Al finalizar el video, en la cuenta de @peru_majestuoso, se ve cómo presentan la forma como debe ser preparado este plato bandera.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la versión del ceviche que la joven probó en el país sureño.

Viral en TikTok

"Parece una ensalada", "eso no es ceviche", "tienes razón, no es ceviche", "yo pensé que era ensalada de atún", "defiende la calidad del ceviche peruano", "tiene que venir a Perú y comerás muy rico", "ja, ja, ja, ven a Perú y probarás el mejor del mundo", "ensalada de col con atún ceviche en Chile", "así engañan muchos con malicia haciendo quedar mal al Perú, que rabia. Excelente que conozcas la buena calidad del ceviche", "lo bueno que en todas partes del mundo comentan nuestra comida", "no es ceviche eso", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en distintas plataformas como Facebook y X (antes Twitter) al ver cómo una joven rusa quedó conmocionada e indignada al ver la presentación del ceviche en un restaurante chileno.