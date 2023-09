Joven lanza irónico mensaje por el 21 de setiembre ante su situación económica

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El 21 de setiembre, las calles de Lima fueron invadidas por la fiebre popular de las flores amarillas, por lo cual muchos jóvenes trataron de encontrar los ramos ideales para sorprender a sus novias, pero un peruano causó polémica con su irónico mensaje por su situación económica.

Flores amarillas por 21 de setiembre

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, en TikTok, un joven identificado como Jerson Zamora, decidió compartir con todos sus seguidores una irónica y peculiar frase, al parecer, por la insistencia de su novia de tener sus ansiadas flores amarillas.

Como se recuerda, esta peculiar costumbre de recibir ese tipo de flores nace de la popular canción de la telenovela argentina 'Floricienta', donde el personaje principal dio cuenta de la importancia de regalar un ramo de girasoles como muestra de amor.

Joven sorprende con su frase

Por ello, son muchas las mujeres que hacen esta singular solicitud a sus parejas, a modo de que les demuestren el cariño que tanto les profesan, así como el llamarlas el gran "amor de sus vidas".

"Yo con el bóxer roto y la otra disque quiere sus flores amarillas", se lee en la breve descripción realizada en el clip, logrando acumular miles de interacciones y alrededor de 135 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignadas por la frase del joven, ya que otros hacían el esfuerzo de al menos "dar manzanillas" e incluso, algunos dibujaban una flor en un post-it de color amarillo, que no costaban tanto, indicando que lo que importaba era el detalle.

No les importa el precio sino el detalle

Por otro lado, algunas mujeres señalaron que no necesariamente deben ser los hombres que demuestren su cariño con flores, ya que ellas también pueden hacerlo para ellos.

"Como si un girasol costara demasiado dinero u obtenerlo de un jardín, etc", "dibujadas, arrancadas de un parque, manzanilla, aunque sea por favor", "por eso no busque mujer, busque trabajo", "yo viendo que todas piden flores y yo aquí haciendo las flores para la persona que quiero, es un chico, pero me vale. No por ser mujer tienes que esperar", "si no me dan mis flores amarillas, me declaro soltera... ah verdad, ya estoy soltera", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver la insólita y polémica frase de un joven peruano que usó para este 21 de setiembre, donde muchas mujeres esperan recibir flores amarillas por parte de sus novios.