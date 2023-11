Joven lanza video a sus jefes por enviarle mensajes fuera del trabajo: "Quieren lealtad, contraten un retriever"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una joven decidió subir un video donde daba un contundente mensaje a sus jefes y compañeros que le escribían para pedirle trabajo extra fuera de su horario laboral, señalando que su tiempo vale oro.

Muchas veces, las personas viven complicadas situaciones en sus trabajos, donde tienen un mal ambiente laboral y son punto de explotación, ya que realizan horas extras que no son remuneradas por las empresas, causando la indignación de sus trabajadores, pero que por temor al despido no lo denuncian.

En el material audiovisual, de solo 33 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven española, identificada como Martha Drama, decidió ser sincera y no callar más por "el abuso" de tener que recibir mensajes de sus empleadores pidiéndole un trabajo de sobretiempo.

"Oye, tengo una pregunta. La gente, compañeros, jefes... que te escriben fuera del horario de trabajo, o te llaman, tú por lo que sea no contestas, porque no te sale y luego como que se enfadan o se molestan... Cariño, te quiero decir, yo trabajo por dinero", se escucha decir a la joven muy ofuscada.

Martha señaló que ella trabaja por dinero, su tiempo vale oro, por lo cual las empresas deberían tenerlo bien claro para que no sigan "hostigando" a sus trabajadores pidiendo trabajo extra cuando ya culminó su horario, según lo estipula en sus contratos.

"¿Vale? Horas, dinero. Fuera de mi horario de trabajo: ¿no hay dinero? Ya está. Trabajo por dinero. ¿Querías lealtad, querías a alguien incondicional? Contrata a un Golden Retriever. A mí no. Adiós", expresó en el clip , que logró miles de interacciones en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse a favor por lo que la joven española explicaba, ya que también han sido víctimas de jefes que les piden trabajos fuera de su horario.

"Totalmente de acuerdo contigo", "yo nunca lo cojo y si insiste lo bloqueo. Fuera de horario laboral no existo y si no ya sabe, a pagar extra por disponibilidad", "cuando me llaman el sábado a trabajar, generalmente les digo: 'Sí voy, pero que voy a llegar tarde", "era para subirte el sueldo", "jajajjaa, hasta el perro se rebelaría", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.