Joven muestra cómo es la relación de su esposo con su mamá y causa polémica: "Amiga date cuenta"

25/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven decidió compartir con todos en TikTok, lo bien que se llevaban su esposo y su madre, hasta el punto de estar casi todo el día juntos, lo cual preocupó a sus seguidores, indicándole que debía tener cuidado porque su comportamiento "era algo fuera de lo normal".

A veces la relación entre las suegras y los yernos no son las mejores, pero en el material audiovisual de solo 21 segundos de duración, la joven identificada como Daniella Álvarez J. decidió compartir con todos lo felices que veía a su madre y a su esposo compartiendo distintos momentos.

Suegra y yernos felices

En las escenas se ve a ambos comiendo helados sentados en una banca, en un parque, otras veces abrazados, ella sosteniéndolo del brazo, muy felices y contentos, mientras Daniella va detrás de ellos como una espectadora.

Su madre y su esposo asisten a fiestas juntos y no dejan de sonreír. También se observó que ambos comen, desayunan y beben vino mientras platican. Sin embargo, lo que más alertó y causó polémica entre sus seguidores fue el ver una escena en que la madre se siente separada del esposo de su hija, por lo cual corre a su alcance para volver a tomarlo del brazo.

¿Una relación normal?

Otras de las tomas de la escena que sorprendió a los internautas fue ver los gestos que realizaba su madre y los movimientos corporales, que según ellos "no hace una suegra sino una mujer enamorada".

"POV: Tu esposo y tu mamá se aman", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones, 23.6 mil guardados y alrededor de 344 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

Asimismo, la joven escribió "La relación suegra/yerno soñada", mostrándose feliz que ambos se lleven muy bien y no como en otras parejas de esposos que tiene problemas familiares.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tratar de llamar la atención y alertar a la joven por la "extraña relación de su madre con su esposo".

Por otro lado, algunos internautas aplaudieron que suegra y yerno se lleven tan bien y aconsejaron a Daniella que haga caso omiso a las críticas, por lo cual, ella decidió subir otro video donde catalogaba de "gente torcida" a sus haters.

"Qué bonitos. Eso es muy 'She Will Be Loved' de su parte'", "yo que tú le pongo ojo. Le pasó a una vecina que la mamá se fue con el esposo de su hija y encima tuvieron un hijo", "creo que el yerno se ve que la aprecia, pero la mamá se ve ilusionada en otro aspecto romántico. Ella lo sigue, ella lo toma del brazo", "creo que tu mamá está confundida, no es normal", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo al ver cómo el esposo de una joven se llevaba muy bien con su suegra hasta el punto de generar que sus seguidores la alertaran por percatarse que la madre mostraba un comportamiento fuera de lo normal.