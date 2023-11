Joven paga la universidad de su esposa vendiendo tacos: "Un acto de amor"

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes como el compartido en TikTok, donde una joven no dudó en mostrarse muy agradecida con su esposo por siempre apoyarla a cumplir sus sueños y por pagar su universidad con la venta de tacos.

Muchas parejas demuestran su amor incondicional a través de distintos detalles e indicarles que siempre podrán contar con ellos como soporte emocional para que puedan salir adelante y lograr cumplir con cada una de sus metas.

En el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Diana decide compartir con todos sus seguidores, todo el amor que siente por su esposo, quien siempre le ha demostrado que puede contar con él, en las buenas y en las malas... ¡Hasta que la muerte los separe!

En la escena se ve al inicio la ceremonia de graduación de la joven, donde recibe su diploma que demuestra su gran logro de haber culminado una etapa tan importante en su vida personal como profesional. Seguido a ello, muestra una fotografía donde luce su toga y birrete, acompañada de los dos hombres más importantes para ella: ¡su esposo e hijo!

La joven explicó que fue él quien financió su carrera en una universidad privada gracias a su trabajo como vendedor de tacos y que siempre ha dado su mayor esfuerzo para que a su familia nunca le falte nada.

"Para mi esposo, que me pagó mi licenciatura en una universidad privada, trabajando en taquizas", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones, 34 mil 'me gusta' y alrededor de 778 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

Además, la internauta compartió fragmentos en donde dejó ver a su esposo trabajando mientras preparaba tacos y le servía a sus clientes. En otro video, la pareja comentó que están juntos desde 2017.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al hombre por no dudar en apoyar a su esposa y otros aprovecharon en decirle a la mujer que aprenda a valorarlo y nunca lo deje.

"Si de verdad lo amas, ahora ayúdalo a él también a lograr sus sueños", "felicidades al chico porque hombres así ya no hay, suertuda, cuídalo", "ese es amor, apoyo de pareja, sin pensar negativo en lo que pase más adelante", "yo aún creo en el amor. Videos como estos me mantienen fuerte, que Dios los bendiga. ¡Ay, el amor!", "felicidades a tu esposo, no cualquiera hace eso", "espero y lo valores, que siempre estés ahí apoyándolo", "es un logro de ambos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.