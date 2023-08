Joven se pasa seis cuadras por el chisme: "Mejor que la telenovela"

19/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos distintos casos insólitos y sorprendentes, como el compartido por la cuenta de Alexis José Gil, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde un joven reveló que prefirió el chisme a bajarse en su paradero.

Todo por el chisme

En el material audiovisual, de 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Alexis quedó impactado con la pelea de una pareja que viajaba junto a él y por intentar averiguar en qué termina la situación, se pasó varias cuadras.

"Me tenía que bajar 4 cuadras atrás, pero el chisme está bueno", escribió el joven acompañando el texto de un video en el que aparece la pareja discutiendo en voz alta, sin importarles el qué dirán.

Según el audio compartido, la mujer le increpaba a su pareja por una supuesta infidelidad y él intentaba decirle que todo "era una mentira" que nunca la había engañado, a pesar de que ella le indicaba que "ya sabía todo y que lo había visto con sus propios ojos", por lo cual el joven tiktoker no pudo evitar quedarse con la intriga de saber si perdonaría a su pareja.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y no dudaron en señalar que ellos harían lo mismo, con tal de saber "el chisme completo".

Viral en internet

"Me acordé del video del que grita 'señora con quién se queda, con quién se queda señora", "no tengo ni un pelo weona", "y habla hacia la ventana para tener más privacidad", "yo soy igual, no me importa que haya gente al lado, rabia es rabia", "quería dormir, pero el chisme es más importante", "el chisme es primero", "tremenda novela", "definitivamente sería yo", "el hombre se hizo tan pequeño que ni se veía", "yo hablando sola a las 4 de la mañana", "amigo no te bajes hasta que termine la discusión", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip logró acumular alrededor de 318 mil 'me gusta' y 2.6 millones de reproducciones en la plataforma china, tras ver cómo a un joven no le importó pasarse su paradero con tal de saber en qué terminaba la discusión de una pareja que viajaba en el mismo bus que él: ¡todo por el chisme!