Joven pide pollo a la brasa y sorprende a cibernautas con singular porción: ¿Con arroz?

06/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El pollo a la brasa es uno de los platillos más ricos de la gastronomía peruana y uno de los más pedidos en cualquier momento del día. En TikTok se ha viralizado a un joven que optó por adicionar una singular porción a su comida.

¿Para comer o llevar?

El clip viral titulado: "Cuando quieres ahorrar unos soles" le pertenece a la cuenta @lua06_aguilar y nos presenta el caso de un muchacho que está a punto de comer un plato de estos.

Hay un dicho que dice si quieres reconocer a un peruano en el extranjero es quien pida más arroz. Y sí, este cereal cocido es uno de los más preferidos de los ciudadanos y es utilizado para casi todo el repertorio de comidas existentes en nuestra culinaria nacional.

Las polladas, anticuchos, bistecs, entre otros platos que normalmente van solos, son tentados por el uso del arroz. Tal es el caso del mostrito, que es el arroz chaufa con una porción de pollo a la brasa. Sin embargo, este incrementaría en algo el precio de la comida.

No obstante, un joven se hizo tendencia al llevar su propio ingrediente 'infaltable' en una bolsa para acompañar a su buena porción de su plato preferido. ¡Nada mejor que lo hecho en casa!

Según las imágenes, un joven tiene frente a él su pedido y saca un empaque con arroz blanco, la cual al ser abierta, coloca los granos cocidos al lado de las papas fritas como compañía.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 17 segundos se viralizó rápidamente, ya que hasta el momento cuenta con 147.2 mil me encantas, 5 302 comentarios y 8 688 guardados.

La acción del chico abrió debate en la plataforma asiática: "Yo no puedo comer pollo a la brasa o pollo broaster sin arroz, tienen que probar si no lo han comido antes", "no entiendo a las personas que se sorprenden al acompañar el pollo a la brasa con arroz, si es un clásico de antaño o son extranjeros", "cuál es el problema si yo como ceviche con arroz", "quién más compra salchipapa, lo lleva a su casa y lo (acompaña) con arroz", "en las pollerías deberían vender con arroz blanco, ya que a los peruanos nos encanta, y el que no, que no pida, listo".

De esta manera, un joven se hizo tendencia al llevar su propio arroz en bolsa para acompañar su buena porción de pollo a la brasa que había pedido en un restaurante.