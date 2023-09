Joven prohíbe que niños asistan a su boda y causa controversia en redes

30/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La polémica elección de una joven de excluir a niños de su boda ha generado opiniones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos la aplaudieron por enfocarse en la tranquilidad y formalidad de su evento, otros la criticaron por lo que consideran una medida insensible hacia las familias con niños pequeños.

Sol Carlos (@solcarlosofficial), una argentina que vive en Estados Unidos, compartió un video en TikTok en el que explica las razones detrás de su decisión de prohibir la asistencia de niños a su matrimonio.

"No quiero niños en mi boda. He ido a varias bodas en donde los niños destruyen el vestido de la novia, destruyen las decoraciones y los padres no hacen nada", explicó.

¿Polémico comentario?

Asimismo, indicó que cuando era una niña, solían llevarla a este tipo de eventos a pesar de que no quería ir.

"Yo de chiquita odiaba ir a las bodas. La música era fuerte, tenía que dormir en unas sillas incómodas. No llevarías a un niño a una discoteca, entonces ¿por qué lo llevarías a una boda?", agregó.

En otro sentido, la joven mencionó la posibilidad de ofrecer una niñera o una sala donde los padres puedan dejar a sus hijos durante la ceremonia.

"Si anuncio esto con un año de anticipación, quizás puedan encontrar a alguien a tiempo", concluyó.

Reacciones

El testimonio de la argentina se viralizó con más de 5 millones de reproducciones y generó comentarios de todo tipo en la red social China.

"Las bodas no son ambientes para niños, aunque muchos se enojen por ello"; "Yo no los permití y fue la mejor decisión"; "El problema no son los niños, son los padres que no les ponen un alto"; "No sólo bodas, vi varios videos de como niños arruinan los quince/fiestas de varias chicas"; "Así le hizo mi tía y ya no tengo tía", escribieron en los usuarios.

Aunque muchos se mostraron en contra de sus palabras, no faltaron quienes estuvieron de acuerdo con sus argumentos.

"El día que me case me muero si mis 3 sobrinas y sobrinos de corazón no llegan a estar, yo entiendo su punto pero no podría hacer eso"; "Es totalmente respetable, yo tengo a mi hijo y honestamente va a ser el único en la mía", añadieron las personas.

De esta manera, la elección de una joven de excluir a niños de su boda ha generado opiniones encontradas en las redes sociales, quienes mostraron su apoyo a la decisión tomada por la influencer argentina.