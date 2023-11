Joven prueba filtro de Navidad en Av. Trapiche y asombra con los resultados: "Me mudo"

En redes sociales encontramos los retos más virales e historias que se han vuelto tendencia, como el compartido por la cuenta de @tatianarossuki, en la famosa plataforma asiática como TikTok, donde una joven peruana dejó asombrados a sus seguidores al usar un filtro navideño en la Av. Trapiche, en Comas.

A un mes de ser Navidad, muchas personas están pendientes de las nuevas tendencias para aprender a decorar sus hogares y dejar sorprendidos a sus invitados en esta festividad.

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Tatiana Susanibar comparte una imagen de cómo se ve actualmente una calle de la Av. Trapiche, un poco árido, con algunos árboles alrededor, por lo cual espera que gracias a un filtro se pueda mejorar la vista.

Al aplicar el filtro, la escena árida cambia por completo a uno más colorido, lleno de nieve, muchos más árboles navideños y decoraciones exclusivas que muchas veces se ve en las películas, incluso aparecen viviendas que no existían en un inicio, por lo cual, los internautas no dudaron en señalar que "todo se puede cuando hay voluntad", en referencia a los trabajos de sus alcaldes.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en pedir mayor inversión para mejorar el ornato de sus distritos, como sus pistas y edificaciones.

"Qué bonito sería si se hiciera realidad esa imagen", "ojalá los alcaldes invirtieran más", "jaja me encanta", "¿cómo puedo usar ese filtro?", "jaja qué buena", "haré en mi barrio de SJL", "qué hermoso, lo aplicaré en mi cuadra", "jaja ¿alguien sabe cómo puedo usar ese filtro?", "hermoso barrio comeño", "lo más crack que he visto", "me mudo inmediatamente", "totalmente impactada", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.