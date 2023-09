Joven registra sus partes íntimas en la notaría por pedido de su pareja: "Todo por la tóxica"

02/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y controversiales donde los jóvenes dan a conocer las cosas que están dispuestos a hacer para llevar en paz su relación y mantener encendida "la llama del amor". Es así como en el video compartido por la cuenta de @Framosu, un chico graba el momento en que se acerca a una notaría para registrar sus partes íntimas a nombre de su enamorada.

Todo por su amada

En el material audiovisual, de solo 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se acerca paso a paso a una notaría para que pueda conversar y averiguar todo lo necesario para que sus 'partes íntimas' puedan figurar con el nombre del "amor de su vida" y así evitar que tenga celos de cualquier otra persona cada vez que sale a la calle.

"Aquí estoy en la notaría porque de una vez voy a poner mi hue** a tu nombre para que dejes de estar hecha la tóxica", se escucha decir al joven en el clip, generando miles de interacciones y polémica por su decisión, ya que muchos internautas expresaron que si en realidad su pareja le hizo ese pedido no valía la pena seguir en esa relación.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó alrededor de 20 mil 'me gusta', 476 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que todo se trataría de una broma por parte del joven en la plataforma china.

Seguirán su ejemplo

Sin embargo, el clip generó el debate entre los demás seguidores de la cuenta de TikTok y algunas chicas señalaron que tomarían en cuenta su ejemplo y pedirían a sus parejas que vayan inmediatamente a una notaría.

"No puedo con esto", "si no es así, no quiero nada amor", "me llevas o voy solo", "en dónde hacemos los papeleos", "ya iré a inscribir tu nombre, mi amor", "cosas que me harían muy feliz", "amigo, ahí no es", "qué tóxica tu flaca", "para que esté más tranquila", "parece chiste, pero sí me ha tocado esas especiales", "yo haría eso, pero si salen en registros públicos van a venir a reclamar su parte las demás", "ja, ja, ja, qué imaginación", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, todos quedaron conmocionados por el video al ver cómo un joven señalaba que se dirigía a una notaría para registrar sus partes íntimas a nombre de su enamorada para evitar problemas en su relación.