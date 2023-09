Joven sorprende al comer arroz chaufa con tarjeta de Metropolitano como cubierto: "Supervivencia"

09/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En un insólito y curioso episodio que desafía las convenciones culinarias, una joven limeña ha dejado a todos atónitos al utilizar su tarjeta de Metropolitano como cubierto para disfrutar de un delicioso plato de arroz chaufa. ¿Un acto de ingenio o una extravagante moda gastronómica? En esta nota, descubrirás las reacciones que ha suscitado en la comunidad.

¿Nueva función de la tarjeta del Metropolitano?

En un mundo donde las soluciones ingeniosas a problemas cotidianos a menudo se vuelven virales en las redes sociales, una joven peruana ha dejado a todos asombrados al demostrar que el hambre puede superar cualquier tipo de dificultad.

A través de un video compartido en TikTok bajo la cuenta @wilkergsg, esta valiente ciudadana se volvió tendencia al comer arroz chaufa con una tarjeta de Metropolitano como cubierto.

El video, que muestra el preciso momento en que la joven utiliza la tarjeta de plástico del Metropolitano para comer su platillo, generó una ola de divertidos comentarios y reacciones en la plataforma china TikTok.

Hasta el momento, el clip ha obtenido más de 54,000 reproducciones y miles de "me gusta" y compartidos, convirtiéndose en un fenómeno viral en las redes sociales.

Usuarios reaccionan

Los usuarios de TikTok no dudaron en expresar sus reacciones y opiniones sobre esta ingeniosa solución. Algunos mencionaron que para cada problema hay una solución, y que esta joven había demostrado un ingenio notable para satisfacer su hambre, incluso cuando no tenía un tenedor a mano.

Muchos compartieron sus propias experiencias similares, revelando que en el pasado también habían utilizado objetos inusuales como utensilios de cocina improvisados.

"El hambre no ve dificultades", "Soluciones y no problemas", "La cantidad de bacterias", "Supervivencia", "Excelente idea", "Más usos para el plástico", "Yo comía con mi DNI cuando no tenía cubiertos", "Nosotras con el bajalenguas", Sí fui alguna vez", "Pensé que era el único", "Esa tarjeta debe estar llena de microbios, tengan cuidado", fueron algunos de los mensajes que inundaron la plataforma china en respuesta al video viral.

Aunque el joven ha logrado llamar la atención de todos con su inusual elección culinaria, su acto sigue siendo un misterio sin resolver. Lo que es innegable es que su creatividad ha generado un debate en las redes sociales.

¿Una expresión de rebeldía o una señal de los tiempos cambiantes? El tiempo dirá, pero por ahora, el arroz chaufa con tarjeta de Metropolitano ha dejado una huella imborrable en la escena gastronómica de la ciudad.